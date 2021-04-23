Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22.04
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22.04
Барселона
Хетафе
52
Футбол. Первый дивизион
24.04
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал исключать «Реал» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Такое решение принял исполком организации. Сообщается, что испанцы, как и планировалось, 27 апреля и 5 мая встретятся с «Челси» в полуфинале главного европейского клубного турнира.

Лондонский клуб, а также еще пять команд из Английской премьер-лиги (АПЛ) уже отказались от участия в Суперлиге. Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что проект лишь приостановлен. «Барселона», еще один клуб из числа основателей, также поддержала идею нового турнира.

Первоначально в качестве участников Суперлиги было представлено 12 топ-клубов Европы. Планировалось, что матчи нового турнира будут проводиться в середине недели, чтобы не нарушать календарь национальных чемпионатов. Инициатива встретила сопротивление со стороны европейских лиг и УЕФА. Клубам-основателям Суперлиги пригрозили санкциями, что привело к решению приостановить проект.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Криштиану Роналду
Американский банк JP Morgan вышел из проекта Суперлиги
Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Призер Олимпиады из России будет выступать за Турцию
Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь