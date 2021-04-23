УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал исключать «Реал» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал исключать «Реал» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.
Такое решение принял исполком организации. Сообщается, что испанцы, как и планировалось, 27 апреля и 5 мая встретятся с «Челси» в полуфинале главного европейского клубного турнира.
Лондонский клуб, а также еще пять команд из Английской
Первоначально в качестве участников Суперлиги было представлено 12