УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов

Такое решение принял исполком организации. Сообщается, что испанцы, как и планировалось, 27 апреля и 5 мая встретятся с «Челси» в полуфинале главного европейского клубного турнира.

Лондонский клуб, а также еще пять команд из Английской премьер-лиги (АПЛ) уже отказались от участия в Суперлиге. Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что проект лишь приостановлен. «Барселона», еще один клуб из числа основателей, также поддержала идею нового турнира.

Первоначально в качестве участников Суперлиги было представлено 12 топ-клубов Европы. Планировалось, что матчи нового турнира будут проводиться в середине недели, чтобы не нарушать календарь национальных чемпионатов. Инициатива встретила сопротивление со стороны европейских лиг и УЕФА. Клубам-основателям Суперлиги пригрозили санкциями, что привело к решению приостановить проект.