В Германии пишут, что Абрамович отверг Суперлигу по приказу Путина. Новый турнир не отвечал интересам «Газпрома»

Самым шумным событием этой недели однозначно стал распад футбольной Суперлиги, которая просуществовала всего два дня. Во вторник 20 апреля перед стадионом «Стэмфорд Бридж» собралась группа протестующих из числа фанатов «Челси» — болельщики выражали свое недовольство созданием нового еврокубка и преградили путь автобусу с футболистами; в итоге к протестантам был вынужден выйти технический советник «синих» Петр Чех.

В тот же вечер в сети появились слухи, что «Челси» вот-вот покинет Суперлигу: владелец клуба Роман Абрамович, увидев масштабы народного гнева, решил обнулить договоренности, которые он заключил с Флорентино Пересом. 23 апреля в интернете появилась конспирологическая теория за авторством издания Suddeutsche Zeitung.

По версии немецких журналистов, Абрамович сдал назад не из-за недовольства фанатов и общественности, а из-за нежелания ссориться с президентом России Владимиром Путиным.

«Говорят, в понедельник Абрамович получил из Кремля четкий намек на то, что Суперлига не входит в интересы его отечества. “Газпром” — крупнейшая российская государственная корпорация — главный спонсор Лиги чемпионов. Летом в Санкт-Петербурге состоится Евро, на 2022 год там запланирован финал ЛЧ.



“Зенит”, своего рода мюнхенская “Бавария” в России, фактически является собственностью “Газпрома”, и клуб хочет сохранить доступ хотя бы к “половинчатой” Лиге чемпионов. Так что и здесь свою роль внезапно сыграла мировая политика. Абрамовичу не хочется ссориться с президентом Путиным. Он просто хочет повеселиться», — пишет Suddeutsche Zeitung.

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Версия немецких газетчиков укладывается в общую теорию о том, что Абрамович изначально приобрел «Челси» по приказу Путина. Данное утверждение приводится в книге «Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» за авторством Кэтрин Белтон — бывшей московской журналистки Financial Times, которая на протяжении 16 лет жила в России. Белтон пишет, что Путин подсказал Абрамовичу идею купить «Челси», рассчитывая улучшить имидж России в Великобритании. Автор ссылается на два источника — слова инвестора Сергея Пугачева и олигарха Бориса Березовского.

Ответом на публикацию книги стал судебный иск, который компания Harbottle & Lewis, представляющая интересы Абрамовича, подала против издательства HarperCollins. «В книге ложно утверждается, что наш клиент вел коррупционную деятельность, и делаются ложные заявления о покупке нашим клиентом “Челси” и деятельности футбольного клуба. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», — говорится в заявлении Harbottle & Lewis.

А вот что сказал сам Абрамович: «Ложные обвинения оказывают разрушительное воздействие и на меня, и на “Челси”. Мы предоставили издательству подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений, включая те, которые уже были признаны ложными в английском Высоком суде* во время предыдущих судебных разбирательств. К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом, и издатель не исправил ложных утверждений в книге».