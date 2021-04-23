Гвардиола раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

— Это дежавю: каждый раз тренеры и игроки хотят улучшить качество матчей, но футбольный мир хочет количества. Мы говорим свое мнение УЕФА, но потом они делают то, что решили. И даже появляется новый турнир, — заявил Гвардиола.

Мы стали похожи на актеров театра, у которых по три спектакля в день: они очень хотят хорошо выступать, но трижды в день — это много. Если они хотят еще 10 игр за сезон, то это нормально. Шоу должно продолжаться. Поэтому я предлагаю увеличить год с 365 до 400 дней, чтобы они могли проводить дополнительные матчи нового формата Лиги чемпионов.

— Травм станет больше. Это знают и в УЕФА, но им все равно. У нас не было свободной недели с начала сезона. После завершения лиги игроки получат 6 дней выходных, но они отправятся в свои сборные. Потом начнутся предсезонные туры. Эти люди, от которых зависит календарь, поступают наоборот. Они не могут найти способ помочь спортсменам восстановиться, потому что у них другая работа. — добавил испанский специалист.