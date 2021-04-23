Гвардиола раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике новый формат Лиги чемпионов, который предусматривает увеличение матчей.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике новый формат Лиги чемпионов, который предусматривает увеличение матчей.
— Это дежавю: каждый раз тренеры и игроки хотят улучшить качество матчей, но футбольный мир хочет количества. Мы говорим свое мнение УЕФА, но потом они делают то, что решили. И даже появляется новый турнир, — заявил Гвардиола.
Мы стали похожи на актеров театра, у которых по три спектакля в день: они очень хотят хорошо выступать, но трижды в день — это много. Если они хотят еще 10 игр за сезон, то это нормально. Шоу должно продолжаться. Поэтому я предлагаю увеличить год с 365 до 400 дней, чтобы они могли проводить дополнительные матчи нового формата Лиги чемпионов.
— Травм станет больше. Это знают и в УЕФА, но им все равно. У нас не было свободной недели с начала сезона. После завершения лиги игроки получат 6 дней выходных, но они отправятся в свои сборные. Потом начнутся предсезонные туры. Эти люди, от которых зависит календарь, поступают наоборот. Они не могут найти способ помочь спортсменам восстановиться, потому что у них другая работа. — добавил испанский специалист.
19 апреля УЕФА объявил об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года. Турнир расширится до 36 команд вместо нынешних 32-х, а формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. Все участники гарантированно проведут по 10 матчей.