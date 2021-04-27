«Реал» — «Челси»: стартовые составы команд
«Реал» сыграет в Мадриде против «Челси» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Реал» сыграет в Мадриде против «Челси» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы команд.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржинью, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.
Встреча пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 22.00 по московскому времени.