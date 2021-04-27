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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» — «Челси»: стартовые составы команд

«Реал» сыграет в Мадриде против «Челси» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржинью, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.

Встреча пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 22.00 по московскому времени.

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