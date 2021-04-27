Футболист «Челси» Пулишич стал первым американцем, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов
Сегодня, 27 апреля, в Мадриде проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».
Сегодня, 27 апреля, в Мадриде проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».
На 14-й минуте «Челси» вышел вперед — отличился 22-летний американский футболист Кристиан Пулишич.
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В общей сложности для Пулишича это уже 5-й гол в Лиге чемпионов. Это лучший показатель в истории среди американских футболистов — Дамаркус Бизли забил 4 гола в ЛЧ.