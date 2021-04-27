Футболист «Челси» Пулишич стал первым американцем, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Пулишич стал первым американцем, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов.

В общей сложности для Пулишича это уже 5-й гол в Лиге чемпионов. Это лучший показатель в истории среди американских футболистов — Дамаркус Бизли забил 4 гола в ЛЧ.