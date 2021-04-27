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27 апреля, источник: Sport24

Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов. Больше забили только 3 футболиста

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

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На 29-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема сделал счет равным — 1:1. Для 33-летнего французского форварда это уже 71-й гол в Лиге чемпионов. Тем самым он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом «Реала» Раулем.

Больше голов в Лиге чемпионов забили только три футболиста: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Отметим, что 12 из 71 гола в Лиге чемпионов Бензема забил в составе «Лиона», за который он играл до перехода в «Реал» в 2009 году.

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