Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов. Больше забили только 3 футболиста
Сегодня, 27 апреля, в Мадриде проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».
Сегодня, 27 апреля, в Мадриде проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».
На 29-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема сделал счет равным — 1:1. Для 33-летнего французского форварда это уже 71-й гол в Лиге чемпионов. Тем самым он сравнялся по этому показателю с
Больше голов в Лиге чемпионов забили только три футболиста: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).
Отметим, что 12 из 71 гола в Лиге чемпионов Бензема забил в составе «Лиона», за который он играл до перехода в «Реал» в 2009 году.