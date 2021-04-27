Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов. Больше забили только 3 футболиста

На 29-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема сделал счет равным — 1:1. Для 33-летнего французского форварда это уже 71-й гол в Лиге чемпионов. Тем самым он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом «Реала» Раулем.

Больше голов в Лиге чемпионов забили только три футболиста: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).