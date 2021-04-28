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10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
00:04 (мск), источник: ТАСС

«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 27 апреля. Футболисты английского Челси на выезде сыграли вничью с испанским «Реалом» со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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В составе лондонской команды гол забил Кристиан Пулишич (14-я минута). У «Реала» отличился Карим Бензема (29).

Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю 33-летний форвард вышел на четвертое место, сравнявшись с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем. Полузащитник Мэйсон Маунт провел 100-й матч в составе «Челси» в различных турнирах.

«Реал» и «Челси» впервые встретились в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб в 30-й раз принимает участие в полуфинале главного еврокубкового турнира, он выигрывал его рекордные 13 раз. «Челси» выиграл стал победителем Лиги чемпионов однажды — в сезоне-2011/12.

Ответный матч команд пройдет 5 мая. Французский ПСЖ в среду примет в первом полуфинальном матче английский «Манчестер Сити».

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1:1
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