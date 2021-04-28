«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
ТАСС, 27 апреля. Футболисты английского Челси на выезде сыграли вничью с испанским «Реалом» со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 27 апреля. Футболисты английского Челси на выезде сыграли вничью с испанским «Реалом» со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
В составе лондонской команды гол забил Кристиан Пулишич (14-я минута). У «Реала» отличился Карим Бензема (29).
Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю 33-летний форвард вышел на четвертое место, сравнявшись с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем. Полузащитник Мэйсон Маунт провел 100-й матч в составе «Челси» в различных турнирах.
Мадридский клуб в 30-й раз принимает участие в полуфинале главного еврокубкового турнира, он выигрывал его рекордные 13 раз. «Челси» выиграл стал победителем Лиги чемпионов однажды — в сезоне-2011/12.
Ответный матч команд пройдет 5 мая. Французский ПСЖ в среду примет в первом полуфинальном матче английский «Манчестер Сити».