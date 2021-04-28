«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю 33-летний форвард вышел на четвертое место, сравнявшись с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем. Полузащитник Мэйсон Маунт провел 100-й матч в составе «Челси» в различных турнирах.