«Челси» забил после образцовой атаки, «Реал» снова спас Бензема. Он уже догнал Рауля и обошел Роналду

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Зинедин Зидан подготовился к приезду к «Челси» и поменял привычную схему, отзеркалив трех центральных защитников. В ответ на классические 3−4−3 от лондонцев «Реал» перестроился на 3−5−2: с Начо, Вараном и Милитао в обороне и двумя латералями — Карвахалем и Марсело, который последний раз выходил в основном составе в плей-офф в 2018 году.

Тактический ход мадридцев не сработал: «Челси» легко вскрывал и врывался в свободные зоны и уже в первом тайме мог снимать все вопросы.

Пока игроки «Реала» привыкали к новой расстановке, лондонцы классно расчерчивали атаки, но в завершении прощали. Самый убойный момент запорол Тимо Вернер: страйкер, за которого летом заплатили 64 миллиона евро, умудрился не забить из такой позиции.

Браво, Тибо Куртуа!

Вернер — лидер среди всех игроков из АПЛ по упущенным моментам: из 29 стопроцентных эпизодов Тимо загубил 21.

Через несколько минут после фэйла Вернера мастер-класс по реализации дал Пулишич: открывшись под гениальный пас в исполнении Рюдигера, Кристиан хладнокровно оббежал Куртуа и пробил по полупустым воротам.

Пулишич — первый американец, отличившийся в полуфинале Лиги чемпионов. Он также стал рекордсменом турнира среди американских футболистов, забив свой 5-й мяч и превзойдя результат Дамаркуса Бизи (4 гола); а заодно — самым молодым автором гола в составе «Челси» на этой стадии ЛЧ (Пулишичу 22 года и 221 день).

До перерыва «Челси» смотрелся гораздо внушительнее, но «Реал» смог выжать максимум даже из такого сценария игры: Марсело грузанул в штрафную, Каземиро с Милитао выиграли воздух, а Бензема с разворота вколотил под перекладину.

Это 71-й гол француза в ЛЧ. По этому показателю Карим сравнялся с Раулем, впереди только Роналду (134), Месси (120) и Левандовски (73).

После ухода Роналду «Реал» в ЛЧ тащит именно Бензема: с этого момента на счету француза уже 15 голов в турнире; у Криштиану — 14.

Самым ярким событием после перерыва стало появление Эдена Азара — бельгиец восстановился после очередной, 11-й, травмы (из-за которых в общей сложности пропустил 358 дней), но забить бывшему клубу не смог.