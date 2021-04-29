«Манчестер Сити» обыграл ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

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В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брёйне (64-я минута) и Рияд Марез (71). Де Брёйне стал четвертым игроком, который забил гол в ворота ПСЖ в трех подряд матчах Лиги чемпионов после Лионеля Месси, Маркуса Рэшфорда и Неймара. У проигравших отличился Маркиньос (15). Бразильский защитник стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, который сумел забить гол в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов два сезона подряд.

На 77-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе. Сенегалец стал первым игроком с сезона-2012/13, получившим две красные карточки в течение одного сезона Лиги чемпионов. Тогда дважды с поля удалили защитника «Реала» Альваро Арбелоа.

ПСЖ и «Манчестер Сити» провели четвертый матч друг против друга. Впервые команды встретились на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2008/09, та встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2015/16 по сумме двух матчей сильнее оказался «Манчестер Сити» — 2:2, 1:0.