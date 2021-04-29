Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Так, среди кандидатов оказались такие игроки, как полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте, форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, поразивший ворота «аристократов», а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в ворота в «ПСЖ», и форвард парижан Анхель Ди Мария.

Напомним, в первых полуфинальных встречах мадридский «Реал» на своём поле не сумел переиграть лондонский «Челси» (1:1), а «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).

Лучшим игроком недели по итогам ответных встреч ¼ финала ЛЧ стал бразилец Неймар («ПСЖ»), опередивший в голосовании Кристиана Пулишича («Челси»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Каземиро («Реал»).