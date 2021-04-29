На пятый год Гвардьола вывел «Манчестер Сити» на новый уровень. Нынешняя команда созрела для победы в Лиге чемпионов
Кажется, в этом году «горожане» готовы выиграть главный еврокубок.
Кажется, в этом году «горожане» готовы выиграть главный еврокубок.
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» во многом похожи. Оба клуба получили практически неограниченные финансовые возможности с приходом хозяев с Ближнего Востока, хрустальной мечтой которых была и остается победа в Лиге чемпионов. Однако этот турнир, один гимн которого заставляет сердце учащенно биться, слишком сложен и уникален, чтобы его можно было выиграть исключительно миллиардными вложениями.
Спросите у Романа Абрамовича, который превратил «Челси» в суперклуб, но взял «ушастый» кубок скорее не благодаря, а вопреки. Уволив Андре
Синие выиграли через кровь, пот и слезы, а будь все легко и просто, Лига чемпионов покорилась бы им за четыре года до мюнхенского триумфа — в Москве, где поскользнулся, но не сломался не только Терри, но и весь «Челси». Так что Парижу и синей части Манчестера изначально не стоило рассчитывать на восточную сказку с всемогущими джиннами, а настраиваться на долгий путь к построению команд, готовых к победе в самом сложном турнире мирового футбола.
И, как ни странно, первым до этого статуса дорос «ПСЖ», год назад
Эта команда изменилась ментально, научившись выигрывать не только на голом мастерстве, но и на характере, а суперволевой четвертьфинал предыдущего турнира с «Аталантой» помог справиться с давними комплексами. «Сити» движется по тому же пути прямо сейчас, ведь «горожан» Лига чемпионов тоже больно била и ломала. Они вылетали в первом раунде
Унизительные для клуба с такими амбициями 1:3 от «Лиона» могли стать точкой падения «Сити» и персонально перемудрившего с тактикой главного тренера. Это ведь ненормально, когда клуб с такими амбициями и возможностями не может дойти даже до полуфинала, где прежде единственный раз играл шесть лет назад еще под началом Мануэля Пеллегрини. И даже в светлую голову Гвардьолы
Сейчас же кажется, что лионский кошмар стал для «Сити» переломным моментом. А может быть, отчасти дело еще и в истории изгнания «горожан» из Лиги чемпионов за нарушения правил финансового fair play. В итоге подавший апелляцию клуб отделался легким испугом, но когда до счастливой развязки было далеко, Гвардьола, которому предрекали бегство с тонущего корабля, показал, насколько важны для него футбол, порядочность и благодарность по отношению к клубу.
«Даже если они отправят нас в лигу 2, я останусь здесь. Настало время объединиться», — обратился Пеп к футболистам. Но, конечно, не за эту позицию тренеру предложили новый контракт до лета 2023 года. «Сити» продемонстрировал абсолютное доверие к работе Гвардьолы, и тот, заметив, что «у нас остались незавершенные дела», стал менять команду.
Детальный разбор перестройки, где отдельные главы стоит посвятить блестящей связке центральных защитников Стоунс — Рубен Диаш, новой роли Жоау Канселу или игре без классического центрального нападающего, может превратиться в увесистую монографию. В нашем случае важнее отметить два очевидных факта. «Сити» очень сильно прибавил в оборонительных действиях и в игре на чужих полях. Эту мысль хорошо иллюстрирует тот факт, что в Париже «горожане» продлили серию гостевых побед во всех турнирах до 18 матчей, пропустив в них всего 9 мячей. Не просто так в среду ни разу не попал в цель Кильян Мбаппе. «ПСЖ» в принципе не бил в створ после 28-й минуты и лишь раз направил мяч в сторону ворот за весь второй тайм.
К тому же непосредственно в Лиге чемпионов «Сити» демонстрирует характер и умение переламывать неблагоприятно складывающиеся игры. В заколдованном прежде четвертьфинале против «Боруссии» были победный гол на 90-й минуте домашнего матча и волевая победа в Дортмунде. Парижский же успех убеждает, что умение совершать подвиги по расписанию — почти система, и это свидетельство зрелости команды.
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Теперь, исходя из истории еврокубков, шансы «Сити» на выход в финал оцениваются в 94 процента. Если же брать исключительно английские клубы, то после гостевых побед в Кубке/Лиге чемпионов они проходили в следующий раунд
Все эти цифры только усиливают общее впечатление от нынешней версии команды Гвардьолы. Она перешла на новый уровень развития и по всем показателям созрела для долгожданного триумфа. Хотя прошедший этот путь чуть раньше «ПСЖ» вряд ли согласится с подобной оценкой, поэтому ответная встреча двух голодных до больших побед команд на «Этихаде» кажется еще более интересной.