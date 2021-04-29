На пятый год Гвардьола вывел «Манчестер Сити» на новый уровень. Нынешняя команда созрела для победы в Лиге чемпионов

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Путь Абрамовича

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» во многом похожи. Оба клуба получили практически неограниченные финансовые возможности с приходом хозяев с Ближнего Востока, хрустальной мечтой которых была и остается победа в Лиге чемпионов. Однако этот турнир, один гимн которого заставляет сердце учащенно биться, слишком сложен и уникален, чтобы его можно было выиграть исключительно миллиардными вложениями.

Спросите у Романа Абрамовича, который превратил «Челси» в суперклуб, но взял «ушастый» кубок скорее не благодаря, а вопреки. Уволив Андре Виллаш-Боаша в промежутке между двумя матчами 1/8 финала против «Наполи», первый из которых был проигран со счетом 1:3, и неожиданно назначив и.о. главного тренера Роберто Ди Маттео. В итоге итальянец дотащил синих до финала, а там, оставшись без дисквалифицированных Ивановича и Терри, в невероятной по драматизму игре со спасительным голом Дрогба на последних минутах победил «Баварию» на ее домашнем стадионе в серии пенальти.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COOb5t_hcfH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Синие выиграли через кровь, пот и слезы, а будь все легко и просто, Лига чемпионов покорилась бы им за четыре года до мюнхенского триумфа — в Москве, где поскользнулся, но не сломался не только Терри, но и весь «Челси». Так что Парижу и синей части Манчестера изначально не стоило рассчитывать на восточную сказку с всемогущими джиннами, а настраиваться на долгий путь к построению команд, готовых к победе в самом сложном турнире мирового футбола.

И, как ни странно, первым до этого статуса дорос «ПСЖ», год назад наконец-то превратившийся в команду с большой буквы. Парижанам было даже сложнее как по причине отсутствия реальной конкуренции на внутренней арене, так и в силу неоднократных смен тренеров. Однако они пережили и 1:6 на «Камп Ноу», и не менее кошмарные 1:3 от «МЮ» после вроде бы гарантировавшей успех гостевой победы. В прошлом году чемпионы Франции остановились в шаге от трофея, и даже весьма вероятный вылет в полуфинале нынешнего розыгрыша не изменит нынешний статус «ПСЖ».

Незаконченные дела

Эта команда изменилась ментально, научившись выигрывать не только на голом мастерстве, но и на характере, а суперволевой четвертьфинал предыдущего турнира с «Аталантой» помог справиться с давними комплексами. «Сити» движется по тому же пути прямо сейчас, ведь «горожан» Лига чемпионов тоже больно била и ломала. Они вылетали в первом раунде плей-офф в дебютном сезоне Хосепа Гвардьолы, получали 1:5 по сумме двух матчей от «Ливерпуля» и лишались по милости ВАР победного гола в противостоянии с «Тоттенхэмом».

Унизительные для клуба с такими амбициями 1:3 от «Лиона» могли стать точкой падения «Сити» и персонально перемудрившего с тактикой главного тренера. Это ведь ненормально, когда клуб с такими амбициями и возможностями не может дойти даже до полуфинала, где прежде единственный раз играл шесть лет назад еще под началом Мануэля Пеллегрини. И даже в светлую голову Гвардьолы нет-нет, а могли закрасться нехорошие мысли, когда из каждого утюга тебе постоянно напоминали, что выиграть чемпионский кубок без Лео Месси ты не в состоянии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COOXCB8pSpA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COOXCB8pSpA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COOXCB8pSpA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас же кажется, что лионский кошмар стал для «Сити» переломным моментом. А может быть, отчасти дело еще и в истории изгнания «горожан» из Лиги чемпионов за нарушения правил финансового fair play. В итоге подавший апелляцию клуб отделался легким испугом, но когда до счастливой развязки было далеко, Гвардьола, которому предрекали бегство с тонущего корабля, показал, насколько важны для него футбол, порядочность и благодарность по отношению к клубу.

«Даже если они отправят нас в лигу 2, я останусь здесь. Настало время объединиться», — обратился Пеп к футболистам. Но, конечно, не за эту позицию тренеру предложили новый контракт до лета 2023 года. «Сити» продемонстрировал абсолютное доверие к работе Гвардьолы, и тот, заметив, что «у нас остались незавершенные дела», стал менять команду.

Рекордсмены Англии

Детальный разбор перестройки, где отдельные главы стоит посвятить блестящей связке центральных защитников Стоунс — Рубен Диаш, новой роли Жоау Канселу или игре без классического центрального нападающего, может превратиться в увесистую монографию. В нашем случае важнее отметить два очевидных факта. «Сити» очень сильно прибавил в оборонительных действиях и в игре на чужих полях. Эту мысль хорошо иллюстрирует тот факт, что в Париже «горожане» продлили серию гостевых побед во всех турнирах до 18 матчей, пропустив в них всего 9 мячей. Не просто так в среду ни разу не попал в цель Кильян Мбаппе. «ПСЖ» в принципе не бил в створ после 28-й минуты и лишь раз направил мяч в сторону ворот за весь второй тайм.

К тому же непосредственно в Лиге чемпионов «Сити» демонстрирует характер и умение переламывать неблагоприятно складывающиеся игры. В заколдованном прежде четвертьфинале против «Боруссии» были победный гол на 90-й минуте домашнего матча и волевая победа в Дортмунде. Парижский же успех убеждает, что умение совершать подвиги по расписанию — почти система, и это свидетельство зрелости команды.

В чем-то «Сити», бесспорно, повезло, и когда Де Брейне сравнивал счет, коэффициент ожидаемого гола xG тянул всего на две сотых балла. Махрезу помогла рассыпавшаяся «стенка». Но на эту пару мячей наработал один только Фоден, а по игре «Сити» после перерыва явно превосходил ярко проведших первый тайм парижан, которые после паузы задохнулись в тисках английского прессинга. И это уже привычно, ведь «горожанам» в нынешнем розыгрыше нет равных по голам в последние полчаса, и на «Парк де Пренс» они с 13 мячами обошли по данному показателю «Баварию».

Теперь, исходя из истории еврокубков, шансы «Сити» на выход в финал оцениваются в 94 процента. Если же брать исключительно английские клубы, то после гостевых побед в Кубке/Лиге чемпионов они проходили в следующий раунд плей-офф во всех 47 случаях. Кроме того, «горожане» уже установили два национальных рекорда. Прежде ни один британский клуб не выигрывал в плей-офф главного еврокубка шесть раз подряд, и никому не удавалось за один розыгрыш записать на свой счет больше десяти побед.