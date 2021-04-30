«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, на 15-й с пенальти отличился хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини. Нападающий римлян Эдин Джеко на 34-й минуте вывел свою команду вперед. На 48-й минуте уругвайский форвард хозяев Эдинсон Кавани снова сделал счет ничейным, а на 64-й вывел свою команду вперед. На 71-й минуте Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты француз Поль Погба сделал счет 5:2. Окончательный счет на 86-й минуте установил Мэйсон Гринвуд.