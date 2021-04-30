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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы со счетом 6:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» 29 апреля.

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Источник: Reuters

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, на 15-й с пенальти отличился хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини. Нападающий римлян Эдин Джеко на 34-й минуте вывел свою команду вперед. На 48-й минуте уругвайский форвард хозяев Эдинсон Кавани снова сделал счет ничейным, а на 64-й вывел свою команду вперед. На 71-й минуте Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты француз Поль Погба сделал счет 5:2. Окончательный счет на 86-й минуте установил Мэйсон Гринвуд.

Стоит отметить, что к 37-й минуте итальянцы провели три вынужденные замены из-за травм. Поле покинули полузащитник Жордан Верету, вратарь Пау Лопес и хавбек Леонардо Спинаццола. Вместо них на поле появились Гонсало Вильяр (5-я минута), Антонио Миранте (28-я) и Бруну Перес (37-я) соответственно.

Ответный матч пройдет в Риме 6 мая.

Манчестер Юнайтед
6:2
Первый тайм: 1:2
Рома
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