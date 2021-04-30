Кавани и «МЮ» растерзали «Рому», Эмери обыграл «Арсенал»

Не 7:1, но снова нокаут

«Манчестер Юнайтед» — «Рома» — 6:2 (Бруну Фернандеш, 9, 71, с пенальти. Кавани, 48, 64. Погба, 75. Гринвуд, 86 — Пеллегрини, 15, с пенальти. Джеко, 34)

Главному тренеру «МЮ» Уле Гуннару Сульшеру пришлось давать разъяснения относительно своей фразы: «Я не знаю эту команду». Фанаты «Ромы» увидели в этом неуважение, но, как заявил норвежец, сразу после победы над «Гранадой» он имел в виду исключительно тот факт, что на тот момент он не видел ни одного матча соперника по полуфиналу.

Тиффози это вряд ли успокоило, и они провожали «волков» в Манчестер, словно на войну, а Сульшеру даже посвятили персональный баннер. Но, кажется, всем в Италии понравилась предматчевая фраза тренера «красных дьяволов», который заявил: «У меня есть два фантастических трофея, связанных с “Ромой”. Это футболки Тотти и Де Росси».

Вспомнил Сульшер и знаменитое унижение римлян со счетом 7:1, выразив при этом надежду, что «МЮ» сыграет столь же удачно, как и 14 лет назад. И когда Кавани с Бруну Фернандешом организовали быстрый гол, мелькнула мысль, что в четверг в Рим вернутся призраки прошлого. Тем более гости к тому моменту уже лишились получившего травму Верету. И это было только начало, так как Паулу Фонсеке еще до перерыва пришлось вынужденно снять с игры голкипера Пау Лопеса и Спинаццолу.

Погба поставил идеальный волейбольный блок и привез пенальти в ворота Де Хеа. Пеллегрини спокойно исполнил.

Тем удивительнее выглядели горевшие на табло цифры 1:2, хотя не скажешь, что «Рома» вела в счете незаслуженно. Напротив, в первом тайме итальянцы смотрелись очень прилично. И если с пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Погба, гостям повезло, то вторая голевая атака была достойна футбольного учебника. Начиная с умнейшего паса Мхитаряна, и заканчивая прострелом Пеллегрини в площадь ворот на ногу Джеко.

Босниец, кажется, был обречен на успех, ведь, выступая в АПЛ за «Манчестер Сити», он чаще всего огорчал как раз принципиального соперника «горожан». В четверг Джеко поразил ворота «МЮ» восьмой раз, и в шестой раз это случилось на «Олд Траффорд». Хотя, против его магии у хозяев была магия Кавани, и она оказалась гораздо более мощной. Для Матадора «Рома» — как бык на корриде, и перевернувший ход игры красивейший удар в его исполнении получился юбилейным. Уругваец огорчил красно-желтую часть Рима в десятый раз, причем первый раз это случилось еще в составе «Палермо».

В итоге за десятым голом пришел одиннадцатый, когда голкипер-ветеран гостей Миранте после не самого сложного удара Ван-Биссаки парировал мяч точно на ногу Кавани. Лига Европы после напряженных полуфиналов Лиги чемпионов словно решила одарить болельщиков бесшабашным футболом и голевым пиршеством. Кавани же можно было остановить только с нарушением правил, что и сделал сфоливший перед воротами вернувшийся в Манчестер с особыми чувствами Смоллинг.

Все ждали хет-трика, однако Кавани не стал нарушать субординацию, ведь 11-метровые приватизированы Фернандешем. В любом случае уругвайский бомбардир — бесспорный герой матча. Его дубль, две голевых передачи и заработанный пенальти превращают ответный матч в формальность, а мечта Сульшера наконец-то выиграть с «МЮ» тренерский трофей становится все ближе.

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«Арсеналу» лучше играть вдесятером?

«Вильярреал» — «Арсенал» — 2:1 (Ману Тригерос, 5. Рауль Альбиоль, 29 — Пепе, 73, с пенальти)

В этой паре с интригой все было очевидно. На одной стороне — трехкратный победитель Лиги Европы Унаи Эмери, выводивший в полуфинал второго по статусу еврокубка четыре разные команды, включая «Арсенал». На противоположной — уволившие испанца «канониры», которые после выигрыша Кубка Англии поверили в тренерский гений Микеля Артеты, а сейчас рискуют на следующий сезон остаться без еврокубков и в АПЛ точно наберут меньше очков, чем в худшем сезоне Арсена Венгера.

Тем не менее, Эмери никаких реваншистских настроений публично не демонстрировал. Напротив, заметил, что благодарен английскому клубу, его лондонская история в прошлом, а пара «Арсенала» и Артеты выглядит идеально. Вот только на поле жалеть своих бывших подопечных Эмери не собирался, и «подводники» открыли счет едва ли не в первой толковой атаке. А дальше дошло до того, что 35-летний защитник Рауль Альбиоль впервые в карьере забил в одной еврокубковой кампании больше одного мяча.

Правда, нельзя было утверждать, что «Арсенал» выглядел безнадежно. Лондонцы даже могли сетовать на неблагосклонность арбитров, хотя вопросов к их решениям не было. Мяч действительно попал в руку Пепе, поэтому ВАР вмешался, и гости лишились права на пенальти. Да и к удалению Себальоса вопросов особых нет.

Тем не менее, в меньшинстве «Арсенал» сыграл гораздо сильнее. Видимо, привык, так как в 80 матчах Артеты его подопечные удалялись с поля целых десять раз. Даже право на 11-метровый они все-таки заработали, когда в «коробочку» взяли Сака. Эмери же не может быть доволен вторым таймом.

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