Громкая победа «Зенита», которую считают купленной. 13 лет назад Питер смел «Баварию»

В 2008 году состоялась одна из главных побед российского футбола в Европе — «Зенит» взял Кубок УЕФА. Это был второй и на данный момент последний раз, когда команда из нашей страны выиграла международный трофей такого уровня. И пусть теперь топ-клубы РПЛ считают себя достойными только Лиги чемпионов, никто из них не был даже близок к повторению результата ЦСКА-2005 и «Зенита"-2008.

Ровно 13 лет назад, 1 мая 2008 года, «Зенит» разорвал в ответном матче полуфинала «Баварию» и преодолел самое тяжелое испытание на пути к трофею. Вспоминаем этот матч — и не самые приятные для Петербурга слухи, периодически всплывающие и в наши дни.

Матч в Германии закончился вничью. Дома «Зенит» играл без дисквалифицированного Аршавина и с 38-летним Горшковым на непривычной позиции

По воспоминаниям игроков, тот «Зенит» был настолько уверенным, что всегда отталкивался от себя и почти не разбирал игру соперника — даже в случае с «Баварией». Но перед ответной игрой с немцами у «Зенита» была масса кадровых проблем. Первая и самая главная из них — дисквалификация праймового Аршавина.

Но это была не единственная сложность Адвоката: выйти на поле не могли ни Радек Ширл, ни Фернандо Риксен, ни Ким-Дон Джин. Особого выбора у тренера не было — на левый фланг обороны пришлось ставить 38-летнего Горшкова, который на этой позиции ни разу не выходил. Перестановка сработала: особого давления на фланг возрастного игрока не было (куда тяжелее пришлось Анюкову против Рибери), но с тем, что для него приготовила «Бавария», Горшков более-менее справился.

А вместо Аршавина на правый фланг атаки вышел Домингес — Адвокат, хоть и раздумывал об этом, но не стал менять схему из-за отсутствия лидера.

Все могло сложиться иначе, если бы не сейв Широкова на второй минуте: он вынес мяч из пустых ворот

Первым ключевым моментом игры стала подача Янсена с левого фланга и скидка Тони на Клозе. В этом эпизоде не успел как раз Горшков: будущий лучший бомбардир чемпионатов мира выскочил из-за его спины.

Если бы не игравший тогда центрального защитника Роман Широков, «Бавария» могла первой открыть счет — кто знает, как бы тогда сложился матч?

Но благодаря действиям будущего игрока сборной России игра пошла именно так, как это было нужно «Зениту». Всего через две минуты Погребняк выдал беспощадный отрезок: заработал штрафной в борьбе за навес от того же Широкова и сам его пробил.

Как это было, болельщики «Зенита» наверняка помнят до сих пор.

Широков зарядил и второй гол «Зенита» — но главное в нем сделал уже Зырянов. Файзулин оформил разгром, а Погребняк поставил точку в противостоянии

Еще до перерыва Петербург забил второй мяч — на этот раз усилиями Константина Зырянова. Но атаку снова начал Роман Широков, отправивший мяч теперь на Домингеса.

Аргентинец отдал на Зырянова, но даже он вряд ли ожидал, насколько стильно российский хав пройдет соперника в этом эпизоде.

Дальше «Зениту» было намного проще — после перерыва тренер «Баварии» Хитцфельд выпустил Подольски и Лелля. Второй тайм немцы начинали с четыремя номинальными нападающими в составе.

«Зенит» не только справился с усиленной атакующей мощью «Баварии», но и забил еще два. Третий мяч оформил Файзулин, который предположит после завершения карьеры, что этот момент стал самым запоминающимся для болельщиков в его исполнении.

А после этого Погребняк закончил то, что начал в этой игре, с передачи Домингеса, который убрал Лама. Правда, вскоре произошло то, что убило хорошее настроение нападающего в тот день.

После игры легендарный Оливер Кан якобы плакал в раздевалке. А Погребняк схлопотал желтую и пропустил финал

Уже в концовке форвард неаккуратно сыграл в борьбе против Лусио в центре поля. Арбитр Эвребе увидел в эпизоде игру локтем — и показал Павлу желтую карточку.

«После финального свистка чувствовал себя самым несчастным человеком на свете! Я знал, что получил четвертую желтую карточку, а значит, автоматически пропускаю финал. Обидно, что схлопотал “горчичник”, когда игра с немцами была сделана», — вспоминал впоследствии Погребняк.

Но и без него «Зенит» разобрался в финале с «Рейнджерс».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1h6fYOdZ0e8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна легенда, связанная с той победой «Зенита» над «Баварией» — эмоции великого вратаря Оливера Кана. Для него это был последний международный матч в карьере: писали, что он даже не сдержал слез в раздевалке.

«Я плакал? Ерунда! Пару часиков позлился и забыл. Важно было выиграть? Для меня? Я уже выигрывал Кубок УЕФА, побеждал в Лиге чемпионов, а перед прощанием с футболом выиграл чемпионат и Кубок Германии. Кубок УЕФА мог стать вишенкой на торте. Выиграть приятно, но обошлись и без нее, ничего страшного», — опровергал он это впоследствии.

Почему эту победу «Зенита» называют купленной

Давайте по пунктам:

Все началось с заявлений иностранных СМИ — через полгода после победы «Зенита» испанские газеты El Pais и ABC написали, что питерцы купили победу за 50 млн евро. Информация стала известна благодаря прослушке полицией лидеров «тамбовской ОПГ», проживавших тогда в Испании.

Обвиняемыми в подкупе журналисты называли членов «тамбовской» ОПГ, хотя перечисленные фамилии в России относили к петербургской группировке. Испанская полиция задержала неких Леонида Христофорова, Виталия Изгилова и Геннадия Петрова. Христофоров якобы называл итоговый счет еще до начала матча, а Изгилов, по версии следствия, говорил о какой-то сделке с «Баварией» с переходом одного из футболистов. Напомним, что через год Тимощук перешел в мюнхенский клуб.

сделке с «Баварией» с переходом одного из футболистов. Напомним, что через год Тимощук перешел в мюнхенский клуб. Впоследствии все фигуранты были отпущены, а прокуратура Мюнхена не стала возбуждать уголовное дело. Через какое-то время выступил и УЕФА: «Детально изучили все имеющиеся материалы и ничего подозрительного не обнаружили. Оснований для дальнейшего расследования нет».

Конечно, в России эта тема обсуждалась еще долго. Некоторые версии всплывают до сих пор. Например, комментатор Алексей Андронов в интервью YouTube-каналу «Мы к вам приедем» в прошлом году рассказал, что слышал версию, будто игру сдавали три латиноамериканца:

«Я был на том матче: это было очень странное зрелище. Прежде всего, в исполнении трех футболистов. После игры сразу же — “Бавария”, естественно, никогда не может объявить об этом публично, — но было принято решение, что никаких южноамериканских легионеров в ближайшие годы в “Баварии” больше не будет. Потом они брали игрока, но это был уже был человек из Европы, он поиграл в Европе», — говорил журналист.

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Лусио, Демичелис и Зе Роберто действительно сыграли не очень, но точно не стали главными виновниками поражения Мюнхена в той встрече.