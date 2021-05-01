Громкая победа «Зенита», которую считают купленной. 13 лет назад Питер смел «Баварию»
История.
История.
В 2008 году состоялась одна из главных побед российского футбола в Европе — «Зенит» взял Кубок УЕФА. Это был второй и на данный момент последний раз, когда команда из нашей страны выиграла международный трофей такого уровня. И пусть теперь
Ровно 13 лет назад, 1 мая 2008 года, «Зенит» разорвал в ответном матче полуфинала «Баварию» и преодолел самое тяжелое испытание на пути к трофею. Вспоминаем этот матч — и не самые приятные для Петербурга слухи, периодически всплывающие и в наши дни.
По воспоминаниям игроков, тот «Зенит» был настолько уверенным, что всегда отталкивался от себя и почти не разбирал игру соперника — даже в случае с «Баварией». Но перед ответной игрой с немцами у «Зенита» была масса кадровых проблем. Первая и самая главная из них — дисквалификация праймового Аршавина.
Но это была не единственная сложность Адвоката: выйти на поле не могли ни Радек Ширл, ни Фернандо Риксен, ни
А вместо Аршавина на правый фланг атаки вышел Домингес — Адвокат, хоть и раздумывал об этом, но не стал менять схему
Первым ключевым моментом игры стала подача Янсена с левого фланга и скидка Тони на Клозе. В этом эпизоде не успел как раз Горшков: будущий лучший бомбардир чемпионатов мира выскочил
Если бы не игравший тогда центрального защитника Роман Широков, «Бавария» могла первой открыть счет — кто знает, как бы тогда сложился матч?
Но благодаря действиям будущего игрока сборной России игра пошла именно так, как это было нужно «Зениту». Всего через две минуты Погребняк выдал беспощадный отрезок: заработал штрафной в борьбе за навес от того же Широкова и сам его пробил.
Как это было, болельщики «Зенита» наверняка помнят до сих пор.
Еще до перерыва Петербург забил второй мяч — на этот раз усилиями Константина Зырянова. Но атаку снова начал Роман Широков, отправивший мяч теперь на Домингеса.
Аргентинец отдал на Зырянова, но даже он вряд ли ожидал, насколько стильно российский хав пройдет соперника в этом эпизоде.
Дальше «Зениту» было намного проще — после перерыва тренер «Баварии» Хитцфельд выпустил Подольски и Лелля. Второй тайм немцы начинали с четыремя номинальными нападающими в составе.
«Зенит» не только справился с усиленной атакующей мощью «Баварии», но и забил еще два. Третий мяч оформил Файзулин, который предположит после завершения карьеры, что этот момент стал самым запоминающимся для болельщиков в его исполнении.
А после этого Погребняк закончил то, что начал в этой игре, с передачи Домингеса, который убрал Лама. Правда, вскоре произошло то, что убило хорошее настроение нападающего в тот день.
Уже в концовке форвард неаккуратно сыграл в борьбе против Лусио в центре поля. Арбитр Эвребе увидел в эпизоде игру локтем — и показал Павлу желтую карточку.
«После финального свистка чувствовал себя самым несчастным человеком на свете! Я знал, что получил четвертую желтую карточку, а значит, автоматически пропускаю финал. Обидно, что схлопотал “горчичник”, когда игра с немцами была сделана», — вспоминал впоследствии Погребняк.
Но и без него «Зенит» разобрался в финале с «Рейнджерс».
Еще одна легенда, связанная с той победой «Зенита» над «Баварией» — эмоции великого вратаря Оливера Кана. Для него это был последний международный матч в карьере: писали, что он даже не сдержал слез в раздевалке.
«Я плакал? Ерунда! Пару часиков позлился и забыл. Важно было выиграть? Для меня? Я уже выигрывал Кубок УЕФА, побеждал в Лиге чемпионов, а перед прощанием с футболом выиграл чемпионат и Кубок Германии. Кубок УЕФА мог стать вишенкой на торте. Выиграть приятно, но обошлись и без нее, ничего страшного», — опровергал он это впоследствии.
Давайте по пунктам:
Конечно, в России эта тема обсуждалась еще долго. Некоторые версии всплывают до сих пор. Например, комментатор Алексей Андронов в интервью
«Я был на том матче: это было очень странное зрелище. Прежде всего, в исполнении трех футболистов. После игры сразу же — “Бавария”, естественно, никогда не может объявить об этом публично, — но было принято решение, что никаких южноамериканских легионеров в ближайшие годы в “Баварии” больше не будет. Потом они брали игрока, но это был уже был человек из Европы, он поиграл в Европе», — говорил журналист.
Лусио, Демичелис и Зе Роберто действительно сыграли не очень, но точно не стали главными виновниками поражения Мюнхена в той встрече.
В итоге домыслы так и остались домыслами. Официальные структуры ничего подозрительного в матче не увидели, так что эта страница в истории «Зенита» навсегда останется поводом для гордости. Особенно в наше время, когда такие громкие победы в исполнении наших команд, практически невозможно даже представить.