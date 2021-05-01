«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы Марсело сыграл с «Челси»

По информации источника, в день голосования бразилец проведет индивидуальную тренировку, а 5 мая вылетит в Лондон частным рейсом, чтобы присоединиться к своей команде.

По информации источника, в день голосования бразилец проведет индивидуальную тренировку, а 5 мая он вылетит частным рейсом в Лондон, чтобы присоединиться к своей команде.