«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы Марсело сыграл с «Челси»
«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы защитник Марсело сыграл с «Челси», сообщает AS.
«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы защитник Марсело сыграл с «Челси», сообщает AS.
По информации источника, в день голосования бразилец проведет индивидуальную тренировку, а 5 мая вылетит в Лондон частным рейсом, чтобы присоединиться к своей команде.
По информации источника, в день голосования бразилец проведет индивидуальную тренировку, а 5 мая он вылетит частным рейсом в Лондон, чтобы присоединиться к своей команде.
Однако главный тренер мадридского коллектива на
В первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Ответный матч ½ финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).