Рамос попал в заявку «Реала» на матч против «Челси». Капитан мадридцев из-за травмы пропустил больше месяца
«Реал» в клубных соцсетях опубликовал заявку на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».
«Реал» в клубных соцсетях опубликовал заявку на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».
В основную группу вернулся капитан мадридцев Серхио Рамос, который
Полностью заявка мадридцев выглядит так:
вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;.
защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;.
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;.
нападающие: Бензема, Родриго, Винисиус, Азар, Мариано, Асенсио.
Матч «Челси» — «Реал» состоится в среду, 5 мая. Начало — в 22:00 (мск). В первой встрече в Мадриде соперники сыграли вничью — 1:1.