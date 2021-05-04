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14:03 (мск), источник: Sport24

Рамос попал в заявку «Реала» на матч против «Челси». Капитан мадридцев из-за травмы пропустил больше месяца

«Реал» в клубных соцсетях опубликовал заявку на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

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В основную группу вернулся капитан мадридцев Серхио Рамос, который из-за коронавируса и мышечной травмы пропустил полтора месяца. Последний раз за клуб защитник выходил на поле 16 марта в игре Лиги чемпионов против «Аталанты».

Полностью заявка мадридцев выглядит так:

вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;.

защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;.

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;.

нападающие: Бензема, Родриго, Винисиус, Азар, Мариано, Асенсио.

Матч «Челси» — «Реал» состоится в среду, 5 мая. Начало — в 22:00 (мск). В первой встрече в Мадриде соперники сыграли вничью — 1:1.

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