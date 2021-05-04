«Манчестер Сити» — ПСЖ: стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Ответная встреча ½ финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 1/2 финала, 4.05.2021, 22:00 Манчестер Сити 1 ПСЖ 0

Команды объявили стартовые составы на матч:



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез.



«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Кемпембе, Маркиньос, Диалло, Паредес, Верратти, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос (Греция).