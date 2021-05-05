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00:23 (мск), источник: Sport24

Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 10 лет

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, одержав две победы над ПСЖ в полуфинале турнира.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 10 лет. В 2011 году «Барселона» под его руководством победила в решающем матче турнира «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

Это один из самых продолжительных периодов времени между двумя финалами Лиги чемпионов для одного тренера. Рекордсмены по данному показателю — Луи ван Гал (1996−2010) и Юпп Хайнкес (1998−2012), которым понадобилось по 14 лет. Как и Гвардиоле, 10 лет потребовалось Удо Латтеку (1977−1987).

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграет с победителем противостояния «Челси» — «Реал».

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
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