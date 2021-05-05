Кейлор Навас впервые уступил в двухматчевом противостоянии в плей-офф ЛЧ, когда он играл

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, защищавший ворота команды в обеих встречах, впервые в карьере уступил в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги чемпионов (в расчет берутся только те случаи, когда костариканец играл).

Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, будучи основным вратарем «Реала», но его команда вылетала из турнира в сезонах-2014/15 и -2018/19, когда он был резервным голкипером. В первом сезоне в «ПСЖ» он с командой добрался до финала, где уступил «Баварии», а в этом году парижане были выбиты на стадии ½ финала.