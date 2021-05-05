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00:25 (мск), источник: Sport24

Кейлор Навас впервые уступил в двухматчевом противостоянии в плей-офф ЛЧ, когда он играл

«Манчестер Сити» одержал победы над «ПСЖ» в обоих матчах полуфинального противостояния в Лиге чемпионов и впервые в своей истории вышел в финал данного турнира.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, защищавший ворота команды в обеих встречах, впервые в карьере уступил в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги чемпионов (в расчет берутся только те случаи, когда костариканец играл).

Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, будучи основным вратарем «Реала», но его команда вылетала из турнира в сезонах-2014/15 и -2018/19, когда он был резервным голкипером. В первом сезоне в «ПСЖ» он с командой добрался до финала, где уступил «Баварии», а в этом году парижане были выбиты на стадии ½ финала.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
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