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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зинченко — незаметный герой этого «Манчестер Сити». За пять лет украинец прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов и расплакался

Игра украинца — одна из составляющих исторического прорыва.

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9
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Герои неожиданные и незаметные

В этой Лиге чемпионов мы видели, как начинает буксовать без Роберта Левандовски «Бавария». Как блекнет игра «ПСЖ», когда пропадает с радаров, как во второй тайме первого полуфинала, или сидит на скамейке Кильян Мбаппе. И как выгодно на этом фоне выглядит «Манчестер Сити», который чаще играет без классических центрфорвардов, хотя имеет в заявке таких ребят, как Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.

Полузащитников же Хосеп Гвардьола может тасовать, как душе угодно, и это превращает жизнь соперников в кошмар. Они просто не знают, кто выстрелит в этот раз. Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Бернарду Силва или бесспорный герой полуфинального противостояния с «ПСЖ» Рияд Махрез? В финале алжирцу гарантировано особое внимание со стороны соперника, но, как мы понимаем, это ничего не гарантирует.

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Однако есть стойкое ощущение, что залог нынешних успехов «Сити» — перестроенная Гвардьолой игра в обороне, где хороши все. Начиная с двужильного опорного хава Фернандинью, глядя на которого ни за что не поверишь, что во вторник ему исполнилось 36 лет. И заканчивая блестящей парой центральных защитников Джон Стоунс — Рубен Диаш. В списке особо отличившихся обязательно должна быть и фамилия Александра Зинченко. Одного из незаметных героев «горожан», без которых никакого финала Лиги чемпионов у «Сити» не было бы.

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Женский вопрос

Хотя поначалу сезон для украинского полузащитника складывался так, что его расставание с «горожанами» казалось неизбежным. До наступления нового года бывший полузащитник «Уфы» практически не играл и задумывался об уходе. Версии тогда рассматривались разные. Одна — сугубо тактическая. Согласно данной теории роль крайних защитников в откорректированной схеме изменилась, поэтому предпочтение отдавалось профильным исполнителям. Причем Гвардьола выпускал слева не только Бенжамена Менди, но и правшу Жоау Канселу.

Версия опалы Зинченко номер два — чистая конспирология. И отправной точкой истории стало выступление супруги футболиста Влады Седан в социальных сетях после проигранного четвертьтфинала предыдущей Лиги чемпионов с «Лионом». По факту она сказала то, о чем думали многие. А именно о странной тактической схеме с тремя центральными защитниками в игре, которая не предполагала подобных экспериментов.

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По форме — с фразами вроде «прокол Гвардьолы» и «тактика — зашквар» — получился перебор. Владе пришлось объяснять свою позицию, сделав акцент на том, что, оставшись при своем мнении по поводу ошибочной тактики, она никого не оскорбляла и не ставила под сомнение квалификацию Гвардьолы. Сам же Зинченко заметил: размещать такое видео не стоило, однако это был не взгляд журналистки, а эмоции преданной болельщицы «Сити».

Хотя тут в «показаниях» случилась нестыковка, так как ранее Влада заявляла, что ее выступление — именно журналистское, а не позиция жены Зинченко. Впрочем, история со временем забылась. Больше того, публично не поднимавший тему Гвардьола среагировал не нее только во время празднования своего 50-летия. Как рассказала Влада в эфире ютуб-канала «Вацко LIVE», в ответ на шутливую реплику Зинченко о старости Пеп иронично заметил: «Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо».

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Умный игрок, не совершающий ошибок

Юбилей Гвардьола отмечал 18 января, и уже тогда у Зинченко все было хорошо, а разговоры о переходе в другой клуб АПЛ, либо переезде в Германию, Италию или Испанию постепенно уходили из информационного пространства. Украинец блестяще начал год, с интервалом в три дня впервые попав в стартовый состав на игру АПЛ против «Челси» (3:1), а потом с первых минут начал матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

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«Он сделал невероятный шаг вперед в последние недели и играет на высоком уровне в важных матчах на “Стэмфорд Бридж” и “Олд Траффорд”, — не жалел комплиментов в адрес украинца Гвардьола. — Он знает, как играть в футбол. Его стабильность в работе с мячом — то, что нам нужно. Он умный игрок и хорошо обучен тактически, что позволяет ему не совершать ошибок и помогать центральным защитникам и другим игрокам обороны».

Так переломить ситуацию и держать уровень — дорогого стоит. Но вряд ли это удивило Гвардьолу, потому что за несколько лет он хорошо изучил Зинченко. «В начале сезона он был близок к тому, чтобы покинуть “Манчестер Сити”, но я никогда не видел его на тренировках с недовольным лицом. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, в нашей команде», — говорил Пеп позапрошлой зимой.

Порция критики на долю Зинченко выпала только один раз, когда тренеру не понравились слова украинца о возможности выиграть в этом сезоне все четыре турнира. Впрочем, по игре вопросов не возникало, и на решающем отрезке сезона представить состав «Сити» без Александра сложно даже с любовью Гвардьолы к ротации.

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Да, первый матч с «ПСЖ» украинец начал в запасе, но вышел на ключевой отрезок и принял участие в атаке, завершившейся голом Де Брейне. Кроме того, за полчаса на «Парк де Пренс» Зинченко выиграл все единоборства, отдал лишь один неточный пас из 25, сделал два отбора и создал голевой момент. Через неделю в Манчестере по статистике Александр и вовсе оказался лучшим футболистом первого тайма, снова сыграв важную роль в голевой атаке.

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Хотя, визуально одним из самых ярких моментов игры на «Этихад» выглядел самый что ни на есть трудовой эпизод, в котором Зинченко так и не купился на финты и ложные замахи Неймара и принял на себя удара бразильца из пределов штрафной. Партнеры поздравляли его так, словно Александр сам обыграл всю команду соперника и отправил мяч в сетку. Впрочем, для этого в «Сити» есть другие люди, а Зинченко великолепно справляется со своей работой, которая привела его из «Уфы» в финал Лиги чемпионов. Через пот, кровь и слезы, которых Александр не скрывал по окончании исторического для его команды матча.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
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