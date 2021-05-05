«Он сказал: да пошел ты». Судья оскорблял футболистов «Пари Сен-Жермен» во время полуфинала Лиги чемпионов
«ПСЖ» будет разбирательства в УЕФА.
«ПСЖ» будет разбирательства в УЕФА.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Пари Сен-Жермен» и впервые в истории вышел в финал турнира. Эту встречу парижане заканчивали вдесятером:
Как оказалось впоследствии, у подобного нервного срыва аргентинца были причины. Если верить его одноклубникам, имя этой причины — Бьорн Куйперс, рефери матча. По словам сразу двух футболистов «Пари Сен-Жермен» голландский судья на оскорблял игроков.
«Рефери сказал мне: “Да пошел ты”. Если мы [футболисты] такое скажем, то нас дисквалифицируют на 10 матчей», — сказал после матча полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в интервью RMC.
Еще один хавбек «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера подтвердил слова коллеги.
«Мы говорим об уважении к судьям. Рефери сказал “да пошел ты” Леандро Паредесу. Если мы будем говорить так, нас дисквалифицируют на три или четыре игры. Мы были лучшей командой на протяжении 70 минут. Мы атаковали, создали проблемы команде, которая играет очень хорошо. Мы уходим с высоко поднятой головой», — сказал Эррера.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино поддержал своих футболистов.
«Они рассказали об этом на телевидении, и мы должны верить в их слова. Сейчас самое главное то, что мы не вышли в финал. Но, конечно, если я
Официальных комментариев от УЕФА по этому делу пока не было. Однако, учитывая некоторые последние события, они вполне могут появиться. В декабре прошлого года аналогичный судейский скандал уже был. Причем как раз в матче с «ПСЖ». Парижане играли против «Истанбула» в групповом этапе Лиги чемпионов. И резервный судья, обращаясь к своему коллеге на поле назвал темнокожего тренера турецкой команды черным.
Встречу обслуживала румынская бригада судей. И общались они между собой тоже
В итоге матч был прерван и доигран в другой день. И с другими судьями.
Встречу «Ман Сити» — «ПСЖ», естественно, никто доигрывать уже не будет. Однако, не исключено, что Куйперс в ближайшие дни может попасть под санкции УЕФА.