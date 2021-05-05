Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.05
Челси
Реал
20
Футбол. Первый дивизион
5.05
Спартак-2
Крылья Советов
02
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
5 мая, источник: Чемпионат.com

УЕФА готов дисквалифицировать клубы Суперлиги на срок до двух лет

УЕФА готов дисквалифицировать клубы, которые не вышли из Европейской Суперлиги, сообщает журналист ESPN Габриэле Маркотти в «Твиттере».

Наверх
Источник: AFP 2021

Клубов, которые официально заявили о выходе из Суперлиги, эти санкции не коснутся.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

После ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире. На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Лиги чемпионов
«Крылья Советов» не получили лицензию РФС для выступления в РПЛ
Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 в Волгограде
Отец Влашича считает, что полузащитнику пора покинуть ЦСКА
У «Спартака» возникли сложности в переговорах с новым тренером
«Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента и генерального менеджера
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь