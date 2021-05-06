«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом, в финал вышел «Челси». Лондонский клуб в финальном матче сыграет с другой английской командой — «Манчестер Сити», который в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильнее французского ПСЖ (2:1, 2:0).

«Челси» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 5:6), а в 2012-м на стадионе соперника оказалась сильнее германской «Баварии» (1:1, по пенальти — 4:3).

Во второй раз за последние три сезона в финале Лиги чемпионов будут играть две команды из Англии. В 2019 году в решающем матче сошлись «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2:0). В общей сложности предстоящий финал станет третьим, котором примут участие две английские команды. В прошлом году в финале «Бавария» обыграла ПСЖ (1:0), главным тренером французской команды был Томас Тухель, который в настоящее время возглавляет «Челси».

В восьмой раз в истории Лиги чемпионов в решающем матче турнира встретятся команды из одной страны. Впервые подобное произошло в 2000 году, когда «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов разгромил «Валенсию» (3:0). В 2003 году «Милан» обыграл «Ювентус» (0:0, по пенальти — 3:2), в 2013-м — «Бавария» оказалась сильнее дортмундской «Боруссии» (2:1), в 2014-м и 2016-м «Реал» одерживал победу над «Атлетико» (4:1 в дополнительное время; 1:1, по пенальти — 5:3).