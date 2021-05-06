Английский финал: «Челси» не оставил «Реалу» шансов

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В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимал на своем поле мадридский «Реал». В первом поединке команды сыграли со счетом 1:1. На гол Кристиана Пулишича ответил Карим Бензема.

Перед вторым поединком наставник «синих» Томас Тухель рассказал о тактике на игру с испанцами.

Наша задача состоит в том, чтобы поддерживать интенсивный темп игры на протяжении всего матча. Давление продолжается, поэтому необходимо подойти к игре с хорошим уровнем веры и уверенности в себе, иначе не будет никаких шансов. Томас Тухель главный тренер «Челси»

Стоит отметить, что первым финалистом турнира стал «Манчестер Сити», который по сумме двух матчей обыграл французский «ПСЖ».

В случае победы «синих» в главном европейском клубном турнире мог состояться второй английский финал за три года. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» в решающем матче со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм».

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Встреча началась в спокойном темпе, команды явно присматривались друг к другу. На пятой минуте Андреас Кристенсен опасно пошел в стык с Эденом Азаром, влетев в бельгийца прямой ногой. Обошлось без предупреждения и травмы. Через несколько минут Кай Хаверц опасно сыграл против Начо. «Синие» играли жестко, показывая свой настрой на матч.

Первый опасный момент у ворот Эдуарда Менди состоялся на исходе десятой минуты. Тони Кроос пробил из-за пределов штрафной, но голкипер уверенно отбил мяч. Уже в следующей атаке Антонио Рюдигер мог поразить ворота «сливочных». Тибо Куртуа справился с непростым выстрелом.

«Реал» в первые минуты владел мячом 70 процентов времени, но делал это преимущественно на своей половине поля.

На 17-й минуте подопечные Томаса Тухеля провели быструю атаку, в результате которой Тимо Вернер отправил мяч в сетку. Гол не был засчитан из-за офсайда.

К середине первой половины матча «Челси» отдал мяч «сливочным». Результатам владения стал удар Карима Бензема. Менди вытащил мяч из угла, переведя его на угловой.

Через две минуты лондонцы ответили на удар француза забитым мячом. Хаверц перекинул мяч мимо Куртуа, снаряд попал в перекладину, а Вернер оказался первым на добивании, отличившись ударом головой в упор. После пропущенного мяча «Реал» продолжил владеть мячом, но англичане не пускали соперника в свою штрафную.

За десять минут до перерыва Модрич навесил в штрафную на Бензема. Француз пробил в упор, но «Челси» снова выручил Менди. Сенегалец был одним из лучших на поле. Он редко вступал в игру, каждый раз спасая команду, когда в обороне не справлялись защитники.

За три минуты до перерыва Вернер попытался пробить через себя, Куртуа без труда забрал мяч в руки.

Вторая половина встречи началась с опасного удара Кая Хаверца. Немец пробил головой из выгодной позиции, но угодил в перекладину.

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На 53-й минуте Мэйсон Маунт вышел 1 на 1 с голкипером. Мяч прошел выше ворот. «Челси» явно был ближе к голу, хотя забивать надо было «Реалу».

«Сливочным», как и в первом тайме, удалось забрать мяч под свой контроль, а «синие» действовали на контратаках. В одной из быстрых атак Хаверц вышел 1 на 1 но не смог переиграть голкипера.

На 65-й минуте «Реал» получил право на штрафной, после навеса со стандарта «синие» убежали в быструю атаку. Реальный шанс отличиться имел Н’Голо Канте, но он не смог переиграть бельгийского вратаря.

В середине второго тайма темп игры заметно упал. «Королевский клуб», несмотря на владение мячом, не мог приблизиться к воротам Менди. В конце поединка «Челси» отошел всем составом на свою половину, но «сливочные» не могли создать опасных моментов.

А за пять минут до конца встречи Канте перехватил мяч на чужой половине поля, отдал передачу на Пулишича, который отдал снаряд на Маунта. Англичанин поразил уже пустые ворота. Стало ясно, что «Челси» выйдет в финал.

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Финальный свисток зафиксировал победу «синих». Финальный матч состоится 29 мая в Стамбуле. «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Это будет второй английский финал за три года.