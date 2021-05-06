Британцы потребовали перенести финал Лиги чемпионов из Турции
В Великобритании потребовали перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из турецкого Стамбула
В Великобритании потребовали перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из турецкого Стамбула
По информации источника, британские политики посчитали, что турнир необходимо провести у них в стране, так как за трофей поспорят два английских клуба. Отмечается, что
С 7 мая Турция ужесточит локдаун
Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая в Стамбуле. На стадион допустят 25 тысяч болельщиков. За трофей между собой поспорят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».