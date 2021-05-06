Британцы потребовали перенести финал Лиги чемпионов из Турции

По информации источника, британские политики посчитали, что турнир необходимо провести у них в стране, так как за трофей поспорят два английских клуба. Отмечается, что из-за ограничений на поездки заграницу многие болельщики не смогут посетить финал. «Астон Вилла» уже обратилась в УЕФА с предложением сделать ее домашнюю арену местом проведения решающего матча.

Лига чемпионов 2020/2021 Финал, 29.05.2021, 22:00 Манчестер Сити - Челси -

С 7 мая Турция ужесточит локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, средства гигиены, а также косметические средства. В настоящее время турецкие жители могут выходить из дома только ради покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.