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10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
12«Зенит» — чемпион!
22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азар извинился за свое поведение в проигранном матче ЛЧ с «Челси»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бельгийский футболист мадридского «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками за свое поведение в проигранном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с лондонским «Челси.

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Источник: Reuters

«Реал» в среду проиграл «Челси» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 0:2 (первый матч — 1:1) и вылетел из розыгрыша турнира. После игры Азар смеялся и шутил с игроками «Челси», за который он выступал ранее. Момент попал в телетрансляцию и вызвал негативную реакцию со стороны фанатов мадридского клуба.

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«Мне жаль. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне, у меня не было намерения оскорбить болельщиков “Реала”. Я всегда мечтал играть за “Реал”, и я приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, и теперь вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Да здравствует Мадрид», — написал Азар на своей странице в Instagram.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Реал
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