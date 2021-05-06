Азар извинился за свое поведение в проигранном матче ЛЧ с «Челси»

«Реал» в среду проиграл «Челси» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 0:2 (первый матч — 1:1) и вылетел из розыгрыша турнира. После игры Азар смеялся и шутил с игроками «Челси», за который он выступал ранее. Момент попал в телетрансляцию и вызвал негативную реакцию со стороны фанатов мадридского клуба.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов

«Мне жаль. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне, у меня не было намерения оскорбить болельщиков “Реала”. Я всегда мечтал играть за “Реал”, и я приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, и теперь вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Да здравствует Мадрид», — написал Азар на своей странице в Instagram.