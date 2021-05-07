«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» сыграют в финале Лиги Европы

В четверг состоялись ответные матчи полуфиналов. «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил итальянской «Роме» со счетом 2:3. В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдин Джеко (57-я минута), Бриан Кристанте (60) и Никола Залевски (83), у гостей дважды отличился Эдинсон Кавани (39, 68). В первом матче «Манчестер Юнайтед» разгромил своего соперника со счетом 6:2 и по сумме двух встреч пробился в финал.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы во второй раз в истории. В 2017 году в решающем матче английская команда обыграла нидерландский «Аякс» (2:0).

«Вильярреал» на стадии полуфинала играл с английским «Арсеналом». В первом матче испанцы одержали победу со счетом 2:1, ответная встреча завершилась вничью — 0:0.

«Вильярреал» впервые дошел до финала Лиги Европы. Главным тренером команды является Унаи Эмери. 49-летний испанский специалист в 2018—2019 годах возглавлял «Арсенал», с которым дошел до финала Лиги Европы, где канониры проиграли лондонскому «Челси» (1:4). Команды под руководством Эмери до этого сезона пять раз играли в полуфинале Лиги Европы, в четырех случаях испанец выводил своих подопечных в финал, в трех — одерживал победу в турнире (все — с испанской «Севильей»).

Испанские и английские команды в финалах Лиги Европы

Команды из Испании чаще всех выигрывали и играли в финалах Лиги Европы (до сезона-2009/10 — Кубок УЕФА). Испанские клубы до этого 17 раз принимали участие в решающих матчах турнира и одержали 12 побед. Английские команды по количеству выходов в финал обошли клубы из Италии, теперь на счету англичан 17 финалов, в предыдущих 16 они праздновали победу девять раз.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Финал, 26.05.2021, 22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -

В пятый раз в истории в финале Лиги Европы сойдутся английская и испанская команды. Впервые подобное случилось в 2001 году, когда «Ливерпуль» в дополнительное время обыграл «Алавес» (5:4). В остальных случаях победа оставалась за представителями Испании. В 2006 году «Севилья», которая с шестью победами является рекордсменом турнира, оказалась сильнее «Мидлсбро» (4:0), в 2010-м «Атлетико» обыграл «Фулхэм» (2:1, в дополнительное время), а в 2016-м «Севилья» одержала победу над «Ливерпулем» (3:1).

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» в пятый раз сыграют друг против друга. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов (сезоны-2005/06 и 2008/09). Все четыре встречи завершились со счетом 0:0.