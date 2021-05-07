Рияд Марез признан игроком недели в Лиге чемпионов

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Дубль Мареза в ответном полуфинальном матче против французского «Пари Сен-Жермен» (2:0) принес «горожанам» победу и первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов.

Помимо Мареза на звание игрока недели претендовали его партнер по команде Рубен Диаш и футболисты лондонского «Челси» Н’Голо Канте и Кай Хаверц.