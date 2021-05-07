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8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рияд Марез признан игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рияд Марез признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

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Дубль Мареза в ответном полуфинальном матче против французского «Пари Сен-Жермен» (2:0) принес «горожанам» победу и первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов.

Помимо Мареза на звание игрока недели претендовали его партнер по команде Рубен Диаш и футболисты лондонского «Челси» Н’Голо Канте и Кай Хаверц.

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в Стамбуле.

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