Рияд Марез признан игроком недели в Лиге чемпионов
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рияд Марез признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рияд Марез признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Дубль Мареза в ответном полуфинальном матче против французского «Пари Сен-Жермен» (2:0) принес «горожанам» победу и первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов.
Помимо Мареза на звание игрока недели претендовали его партнер по команде Рубен Диаш и футболисты лондонского «Челси» Н’Голо Канте и Кай Хаверц.
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в Стамбуле.