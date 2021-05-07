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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен из Стамбула

29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».

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Источник: РИА "Новости"

Финал Лиги чемпионов-2020/21, скорее всего, будет перенесен из Стамбула, утверждает ESPN. 29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Финал, 29.05.2021, 22:00

Манчестер Сити-Челси-

В пятницу, 7 мая, появилась информация, что правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе матча из Стамбула.

Кроме того, правительство Соединенного королевства включило Турцию в «красный список» стран — вернувшимся оттуда, в том числе и футболистам, необходимо будет сесть на 10-дневный карантин.

Напомним, что в Турции из-за резкого скачка распространения коронавируса введен полный локдаун.

Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант для проведения финала ЛЧ.

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