ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен из Стамбула

Финал Лиги чемпионов-2020/21, скорее всего, будет перенесен из Стамбула, утверждает ESPN. 29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Финал, 29.05.2021, 22:00 Манчестер Сити - Челси -

В пятницу, 7 мая, появилась информация, что правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе матча из Стамбула.

Кроме того, правительство Соединенного королевства включило Турцию в «красный список» стран — вернувшимся оттуда, в том числе и футболистам, необходимо будет сесть на 10-дневный карантин.

Напомним, что в Турции из-за резкого скачка распространения коронавируса введен полный локдаун.