ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен из Стамбула
29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».
29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».
Финал Лиги чемпионов-2020/21, скорее всего, будет перенесен из Стамбула, утверждает ESPN. 29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».
В пятницу, 7 мая, появилась информация, что правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе матча из Стамбула.
Кроме того, правительство Соединенного королевства включило Турцию в «красный список» стран — вернувшимся оттуда, в том числе и футболистам, необходимо будет сесть на 10-дневный карантин.
Напомним, что в Турции
Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант для проведения финала ЛЧ.