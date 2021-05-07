9 из 12 клубов официально покинули Суперлигу и договорились с УЕФА

Как сообщает официальный сайт организации, указанные клубы заключили с УЕФА декларацию. Они признали, что проект Суперлиги был ошибкой и принесли извинения. Под этим подписались «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Также эти клубы признают и принимают устав УЕФА и остаются приверженными соревнованиями под эгидой организации. Они должны прекратить свое участие в компании, созданной для функционирования Суперлиги. В качестве жеста доброй воли клубы пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе. Кроме того, из суммы за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне будет удержано пять процентов.

За участие в несанкционированном соревновании клуб должен будет заплатить 100 миллионов евро штрафа, за нарушение других обязательств в указанной декларации — 50 миллионов.