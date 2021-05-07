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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

9 из 12 клубов официально покинули Суперлигу и договорились с УЕФА

УЕФА объявил о мерах по реинтеграции в отношении девяти клубов, которые официально заявили о выходе из европейской Суперлиги. Стороны достигли договоренности по этому поводу.

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Источник: AFP 2021

Как сообщает официальный сайт организации, указанные клубы заключили с УЕФА декларацию. Они признали, что проект Суперлиги был ошибкой и принесли извинения. Под этим подписались «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Также эти клубы признают и принимают устав УЕФА и остаются приверженными соревнованиями под эгидой организации. Они должны прекратить свое участие в компании, созданной для функционирования Суперлиги. В качестве жеста доброй воли клубы пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе. Кроме того, из суммы за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне будет удержано пять процентов.

За участие в несанкционированном соревновании клуб должен будет заплатить 100 миллионов евро штрафа, за нарушение других обязательств в указанной декларации — 50 миллионов.

При этом три клуба не достигли договоренности с УЕФА: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Эти клубы ранее заявляли, что остаются приверженными проекту Суперлиги. Ранее в СМИ сообщалось, что их могут отлучить от еврокубков на два года.

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