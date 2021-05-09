УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном

Логотип Лиги чемпионов был создан в 1992 году, когда и появился турнир. С тех пор концепт эмблемы соревнования обновлялся минимально, изменения касались мелких деталей. Новый апгрейд логотипа ЛЧ также является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением.