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12:52 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» снял фильм об участии клуба в Лиге чемпионов

ТАСС, 10 мая. Российский футбольный клуб «Краснодар» снял фильм об участии в первом в истории команды групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

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Премьера фильма состоится в мае.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» начал выступление с третьего квалификационного раунда, обыграв греческий ПАОК по сумме двух встреч со счетом 4:2. На групповом этапе российский клуб встретился с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». В шести турах «Краснодар» набрал пять очков и занял третье место в турнирной таблице группы E, продолжив выступления в 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» был основан в 2008 году. Команда является трехкратным бронзовым призером чемпионата России, а также финалистом Кубка России.

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