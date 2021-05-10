«Краснодар» снял фильм об участии клуба в Лиге чемпионов

«Краснодар» начал выступление с третьего квалификационного раунда, обыграв греческий ПАОК по сумме двух встреч со счетом 4:2. На групповом этапе российский клуб встретился с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». В шести турах «Краснодар» набрал пять очков и занял третье место в турнирной таблице группы E, продолжив выступления в 1/16 финала Лиги Европы.