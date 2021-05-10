В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

7 мая британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.
«На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время», — сообщили в пресс-службе УЕФА.
В финал Лиги чемпионов вышли два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси», матч должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула.
Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.