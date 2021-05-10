В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

7 мая британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

«На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В финал Лиги чемпионов вышли два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси», матч должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула.