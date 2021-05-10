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14:41 (мск), источник: ТАСС

В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

7 мая британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

«На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финал Лиги чемпионов вышли два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси», матч должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула.

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

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