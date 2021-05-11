УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лондон или Лиссабон

Сообщалось, что УЕФА рассматривает варианты переноса финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», из Турции в другую страну. Одним из приоритетных вариантов является перенос матча на лондонский стадион «Уэмбли».



В футбольной ассоциации Англии ранее начали переговоры с УЕФА о переносе финала ЛЧ. УЕФА в качестве компенсации готов предложить турецким властям проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023, который должен пройти в Мюнхене.