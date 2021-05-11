Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лондон или Лиссабон

УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула в Лондон или Лиссабон, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: РИА "Новости"

Об окончательном решении объявят в течение нескольких часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщалось, что УЕФА рассматривает варианты переноса финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», из Турции в другую страну. Одним из приоритетных вариантов является перенос матча на лондонский стадион «Уэмбли».

В футбольной ассоциации Англии ранее начали переговоры с УЕФА о переносе финала ЛЧ. УЕФА в качестве компенсации готов предложить турецким властям проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023, который должен пройти в Мюнхене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая. В решающем матче турнира сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле, но на данный момент место проведения встречи под вопросом, поскольку британское правительство включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Спартак» победил в последней домашней игре при Тедеско
Загадочные травмы. Гурьянов и Худобин спокойно играют в НХЛ
Определена дата старта плей-офф Национальной хоккейной лиги
Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео
Иньеста продлил контракт с японским клубом
В «Спартаке» описали подробности нападения на сотрудника клуба
Стали известны новые подробности контракта Неймара с «ПСЖ»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь