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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в Лиге чемпионов, а «Астана» в новом турнире УЕФА. Когда определятся соперники казахстанских клубов в еврокубках?

Также там выступят «Тобол» и «Шахтер».

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Четыре казахстанских клуба — «Кайрат», «Астана», «Тобол» и «Шахтер» — узнают своих первых соперников по еврокубкам 15 июня, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Астана

В этот день состоится жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, нового турнира УЕФА.

Напомним, «Кайрат» возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Тобол», «Астана» и «Шахтер» же начнут борьбу со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Матчи первого квалификационного раунда ЛЧ состоятся 6/7 июля, ответные — 13/14 июля 2021 года.

Матчи второго квалификационного раунда ЛК состоятся 22 и 29 июля 2021 года.

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