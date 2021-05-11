«Кайрат» в Лиге чемпионов, а «Астана» в новом турнире УЕФА. Когда определятся соперники казахстанских клубов в еврокубках?
Также там выступят «Тобол» и «Шахтер».
Также там выступят «Тобол» и «Шахтер».
Четыре казахстанских клуба — «Кайрат», «Астана», «Тобол» и «Шахтер» — узнают своих первых соперников по еврокубкам 15 июня, сообщает KazFootball.kz.
В этот день состоится жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, нового турнира УЕФА.
Напомним, «Кайрат» возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Тобол», «Астана» и «Шахтер» же начнут борьбу со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Матчи первого квалификационного раунда ЛЧ состоятся 6/7 июля, ответные — 13/14 июля 2021 года.
Матчи второго квалификационного раунда ЛК состоятся 22 и 29 июля 2021 года.