The Times: В четверг УЕФА объявит о переносе финала Лиги чемпионов в Порту

По данным источника, болельщики каждого из клубов получат билетную квоту в размере от 4500 до 6000. В СМИ сообщалось, что финал могли перенести в Лондон на стадион «Уэмбли» или Лиссабон. Вариант с Лондоном был отвергнут, так как британское правительство не согласилось ослабить ограничительные меры в виде исключения для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон.