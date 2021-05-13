Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Португалию

В четверг UEFA, как сообщает агентство AP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, объявит о переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти 29 мая, из Стамбула в Порту. Крупнейший город Турции должен был принять финал еще в прошлом году, но тогда из-за вспышки COVID-19 его пришлось перенести в Лиссабон, где игра прошла без зрителей. В качестве компенсации Стамбулу отдали финал этого года. Но в Турции с новой силой разыгралась пандемия, что вынудило UEFA искать новое место проведения финала. Отметим, что свой финал Лиги чемпионов Стамбул все еще может получить. Но в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Федерации футбола Турции, рассказавшие, что соответствующая договоренность с UEFA уже достигнута.

Читайте также УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном

В теории UEFA мог бы оставить все как есть. Тем более что турецкие власти были не против пустить на стадион до 25 тыс. человек. Но такой вариант вступал в конфликт с нормативными актами Великобритании. Турция, согласно решению британского правительства, занесена в красный список. Лицам, прибывающим из нее, предписано отбыть десятидневный карантин в отеле. В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». То есть по возвращении они в полном составе должны были бы сесть на карантин. К слову, по той же причине под угрозой оказался и турецкий этап чемпионата мира «Формулы-1». Гонка, намеченная на 13 июня, вероятно, будет отменена. Ведь большинство команд «Формулы-1» базируется именно в Великобритании.

Учитывая, что в финале Лиги чемпионов сыграют английские команды, разумнее всего было бы перенести его в Лондон. UEFA рассматривал такой вариант, но переговоры с британским правительством ни к чему не привели. Как сообщает The Guardian, камнем преткновения стал отказ британских властей предоставить исключение из правил для 2 тыс. человек — VIP, технического персонала UEFA, журналистов. При этом британцы были готовы пустить на Wembley 22,5 тыс. человек. В итоге практически единственным вариантом осталась Португалия — одна из немногих стран, находящихся в зеленом списке британского правительства и при этом располагающая всей инфраструктурой для проведения матча высокого уровня.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--51b29443be95e7d9fe7c" data-vnd="51b29443be95e7d9fe7c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=51b29443be95e7d9fe7c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, в среду президент UEFA Александр Чеферин не смог подтвердить, что игру примет именно Порту. Его можно понять, поскольку и позицию португальской стороны тоже нельзя назвать мягкой. На данный момент в Португалии болельщикам вообще запрещено посещать стадионы. Запрет должен быть смягчен 19 мая. С этого дня будет разрешено заполнять арены на 10%. Сложность в том, что UEFA хотел бы видеть на финале не менее 20 тыс. человек. Вместимость арены Estаdio do Dragаo 50 тыс. зрителей. То есть UEFA нужно почти 40% от его вместимости. Действительно ли власти Португалии согласны на такое смягчение, выяснится в четверг.

Но в Англии известие о том, что британские власти не смогли договориться с UEFA, восприняли однозначно. По сообщению Daily Mail, «Манчестер Сити» и «Челси» рассчитывают на то, что получат от 4,5 тыс. до 6 тыс. билетов каждый для своих болельщиков. Последние, в свою очередь, уже бросились бронировать перелеты в Порту — цена на авиабилеты за пару часов выросла втрое.