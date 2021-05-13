Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Эйбар
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Верона
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сказалась катастрофическая нехватка состава». Семак — о провале «Зенита» в ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что на провал команды в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 в значительной мере повлиял кадровый вопрос.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, было сложно. Где-то нам откровенно не везло: с «Лацио» дома, с «Брюгге». Всё вместе на нас свалилось, и основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава, которая привела к абсолютно справедливому результату.

У нас есть позиции, на которых совсем нет конкуренции. Есть те, которые отсутствуют. Это определённый дисбаланс: где-то один игрок, где-то три. Добавляем в тренировочный процесс игроков из структуры «Зенита», чтобы посмотреть и дать им шанс сделать шаг вперёд. Но получится ли у них закрепиться — зависит только от них", — приводятся слова Семака на сайте журнала GQ Russia.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Больше шансов на Европу. Победа «Локо» в Кубке — на руку ЦСКА
Десять дебютантов вошли в состав сборной США по хоккею на ЧМ
«Атлетико» — чемпион? Обыграли последнего сложного соперника
Защитник «Оттавы» не поможет сборной России на ЧМ по хоккею
«Бревно». Фанаты «Валенсии» в бешенстве от игры Черышева
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой россиянин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь