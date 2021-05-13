«Сказалась катастрофическая нехватка состава». Семак — о провале «Зенита» в ЛЧ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что на провал команды в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 в значительной мере повлиял кадровый вопрос.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что на провал команды в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 в значительной мере повлиял кадровый вопрос.
«Конечно, было сложно.
У нас есть позиции, на которых совсем нет конкуренции. Есть те, которые отсутствуют. Это определённый дисбаланс: