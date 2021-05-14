СМИ: Финал Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесли из Мюнхена в Стамбул

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в Порту в связи с тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. По данным агентства, УЕФА провел переговоры с Федерацией футбола Турции, в результате которых стороны достигли договоренности о проведении финального матча турнира в Стамбуле в 2023 году.

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Ранее планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене». В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 также планировалось провести в Стамбуле, однако из-за эпидемиологической ситуации в Турции УЕФА принял решение о проведении «Финала восьми» в Лиссабоне. Четвертьфиналы и полуфиналы турнира состояли из одного матча. Финальная встреча между французским ПСЖ и германской «Баварией» (0:1) состоялась на стадионе «Эстадиу да Луш». Португалия станет первой страной, которая примет финал Лиги чемпионов два года подряд.