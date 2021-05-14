СМИ: Финал Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесли из Мюнхена в Стамбул
АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесен из Мюнхена в Стамбул. Об этом сообщает Анатолийское агентство.
АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесен из Мюнхена в Стамбул. Об этом сообщает Анатолийское агентство.
В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в Порту в связи с тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. По данным агентства, УЕФА провел переговоры с Федерацией футбола Турции, в результате которых стороны достигли договоренности о проведении финального матча турнира в Стамбуле в 2023 году.
Ранее планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене». В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 также планировалось провести в Стамбуле, однако
Стамбул во второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Первый матч состоялся 2005 году, тогда английский «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл итальянский «Милан», основное время встречи завершилось со счетом 3:3, при этом клуб из Ливерпуля уступал после первого тайма в три мяча.