Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
13.05
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
13.05
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
13.05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24
Футбол. Зарубежный
13.05
Гранада
Реал
14
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в еврокубках

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московский «Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступлениях в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне, сообщается на сайте футбольного клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» также в пятницу получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России в сезоне-2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» в среду стал обладателем Кубка России. В чемпионате клуб идет третьим, отставая перед заключительным туром на три очка от московского «Спартака», занимающего второе место, дающее право сыграть в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если «Локомотив» по итогам последнего тура не поднимется на вторую строчку, то начнет выступление в Лиге Европы с групповой стадии.

Читайте также
 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Снайперская гонка Овечкина, дебют Капризова. Итоги регулярки НХЛ
Дзюба: Сборная России не фаворит Евро-2020, но никого не боится
СМИ: Роналду хочет летом вернуться в «Спортинг»
Одна судьба. Смогут ли Загитова и Медведева уйти достойно
Как выглядит российская теннисистка, попавшая в скандал: фото
СМИ: Финал ЛЧ 2023 года перенесли в другой город
Самые неожиданные трансферы КХЛ. Яруллин ушел в «Трактор»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь