«Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в еврокубках
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московский «Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступлениях в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московский «Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступлениях в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне, сообщается на сайте футбольного клуба.
«Локомотив» также в пятницу получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в матчах Российской
«Локомотив» в среду стал обладателем Кубка России. В чемпионате клуб идет третьим, отставая перед заключительным туром на три очка от московского «Спартака», занимающего второе место, дающее право сыграть в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Если «Локомотив» по итогам последнего тура не поднимется на вторую строчку, то начнет выступление в Лиге Европы с групповой стадии.