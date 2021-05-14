«Спартак» и «Сочи» получили лицензию для выступления в еврокубках
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы «Сочи» и «Спартак» прошли лицензирование для выступления в еврокубках в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы «Сочи» и «Спартак» прошли лицензирование для выступления в еврокубках в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.
Заседание по лицензированию в Российском футбольном союзе прошло 13 мая. Об успешном прохождении лицензирования «Спартаком» сообщили в
«Сочи» претендует на участие в Лиге конференций, в то время как «Спартак» обеспечил себе участие в еврокубках и может выступить в Лиге чемпионов либо в Лиге Европы.