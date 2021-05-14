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17:57 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Сочи» получили лицензию для выступления в еврокубках

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы «Сочи» и «Спартак» прошли лицензирование для выступления в еврокубках в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание по лицензированию в Российском футбольном союзе прошло 13 мая. Об успешном прохождении лицензирования «Спартаком» сообщили в пресс-службе красно-белых. Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что южане также успешно прошли эту процедуру. Ранее в пятницу пресс-служба «Локомотива» сообщила, что лицензирование прошел и «Локомотив».

«Сочи» претендует на участие в Лиге конференций, в то время как «Спартак» обеспечил себе участие в еврокубках и может выступить в Лиге чемпионов либо в Лиге Европы.

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