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09:03 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов по футболу

ТАСС, 17 мая. Футболистки испанской «Барселоны» обыграли английский «Челси» со счетом 4:0 в финальном матче женской Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Гамла Уллеви» в шведском Гётеборге.

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Источник: AP 2021

Голы в матче забили Алексия Путельяс (14-я минута), Айтана Бонманти (21) и Каролин Хансен (36), автогол на счету игрока «Челси» Мелани Лойпольц.

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Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года. «Барселона» впервые стала победителем турнира, «Челси» ни разу не завоевывал трофей и впервые играл в финальном матче. Рекорд по количеству побед принадлежит французскому «Лиону» (7). В 2009 году в финале играл российский клуб «Звезда» из Перми, тогда российская команда по сумме двух матчей уступила немецкому «Дуйсбургу» (0:6, 1:1).

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