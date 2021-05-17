«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов по футболу

Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года. «Барселона» впервые стала победителем турнира, «Челси» ни разу не завоевывал трофей и впервые играл в финальном матче. Рекорд по количеству побед принадлежит французскому «Лиону» (7). В 2009 году в финале играл российский клуб «Звезда» из Перми, тогда российская команда по сумме двух матчей уступила немецкому «Дуйсбургу» (0:6, 1:1).