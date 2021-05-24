Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Все события
Фоторепортажи
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
14:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Официально представлен трофей Лиги конференций УЕФА

В следующем сезоне стартует новый клубный турнир — Лига конференций УЕФА.

Наверх

УЕФА представляет новый трофей, за который будут бороться участники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.

 Шпагат на пляже в бикини. Что вытворяют российские спортсменки на отдыхе
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Звезды НХЛ согласились сыграть за Россию на ЧМ
Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020
«Я потерял веру». В Швеции и Канаде в шоке от провалов на ЧМ
Сборная Германии объявила окончательную заявку на Евро-2020
Суарес останется в «Атлетико» на следующий сезон
СМИ: Курбан Бердыев возглавит казахстанский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь