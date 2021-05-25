Эмери рассказал, что поможет «Вильярреалу» выиграть в финале ЛЕ

«Вильярреал» сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» 26 мая в польском Гданьске.
«Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Этот турнир добился большого прогресса. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. “Вильярреал” заслужил свое место в их числе. Если “Юнайтед” и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске. Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но прежде всего биться в тех зонах, где соперник силен, и тем нивелировать его преимущество», — сказал Эмери, которого цитирует официальный сайт УЕФА.
«Мы доказали, что у нас крепкая команда. “МЮ” в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили “Юнайтед”. Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут. Мы не думаем о последствиях возможного поражения. Мы просто контролируем игру, работу, идеи на поле. Постараемся выиграть за счет своих идей на поле, а не исходя из того, кто выйдет в составе соперника», — отметил Эмери.