Испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии занял второе место в турнирной таблице и уже гарантировал себе участие в следующем розыгрыше главного европейского клубного турнира. Если английская команда выиграет Лигу Европы, то путевку в групповой этап Лиги чемпионов получит «Монако», который занял третье место в таблице чемпионата Франции и должен сыграть в квалификации турнира. «Вильярреал» стал седьмым по итогам чемпионата Испании и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций, победа в финале Лиги Европы гарантирует команде участие в Лиге чемпионов.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Финал, 26.05.2021, 22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -

«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/17, в финале англичане победили амстердамский «Аякс» со счетом 2:0. «Вильярреал» впервые в истории пробился в финал турнира. Самым титулованным клубом Лиги Европы является испанская «Севилья», которая побеждала в турнире шесть раз.

В финале из-за травмы в составе «Манчестер Юнайтед» точно не сыграет английский защитник Фил Джонс, также встречу могут пропустить капитан команды Гарри Магуайр и французский нападающий Антони Марсьяль. У «Вильярреала» решающий матч пропустит испанский полузащитник Висенте Иборра, под вопросом участие в игре арендованного у английского «Тоттенхэма» аргентинского защитника Хуана Фойта и нигерийского полузащитника Самуэля Чуквуезе.

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» в пятый раз сыграют друг против друга. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов (сезоны-2005/06 и 2008/09). Все четыре встречи завершились со счетом 0:0.

Встречу обслужит французская судейская бригада во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощниками на бровке станут Николя Дано и Сириль Гренгор, резервным арбитром будет Славко Винчич из Словении. Видеоассистентом рефери станет француз Франсуа Летесье, его помощниками — соотечественники Жером Брисар и Бенжамен Пажес, а также нидерландец Пол ван Букел. В случае ничьи в основное время команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут и, если после этого победителя выявить не удастся, серию пенальти.

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Путь к финалу

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с группового этапа Лиги чемпионов, подопечные Уле Гуннара Сульшера играли в группе H с турецким «Башакшехиром», французским ПСЖ и германским «Лейпцигом». Английский клуб с девятью очками в шести матчах занял третье место в турнирной таблице и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Во втором по значимости европейском клубном турнире «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала обыграл испанский «Реал Сосьедад» (4:0; 0:0), в 1/8 финала — итальянский «Милан» (1:1; 1:0), в четвертьфинале — испанскую «Гранаду» (2:0; 2:0), в полуфинале — итальянскую «Рому» (6:2; 2:3).

«Вильярреал» участвовал в групповом этапе Лиги Европы. В группе I испанский клуб играл с «Маккаби» из израильского Тель-Авива, турецким «Сивасспором» и азербайджанским «Карабахом». Подопечные Унаи Эмери с 16 очками после шести игр заняли первое место в таблице и вышли в плей-офф турнира.

В плей-офф «Вильярреал» ни разу не проиграл, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. Клуб прошел австрийский «Зальцбург» (2:0; 2:1), киевское «Динамо» (2:0; 2:0), загребское «Динамо» (1:0; 2:1) и лондонский «Арсенал» (2:1; 0:0).

Турнир Эмери

Лига Европы получила нынешнее название перед сезоном-2009/10. Ранее турнир, проводимый с 1971 года, назывался Кубок УЕФА. Дважды победу одерживали российские клубы: московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05, петербургский «Зенит» — в сезоне-2007/08.

Главный тренер «Вильярреала» Эмери является рекордсменом Лиги Европы. Испанский специалист стал первым тренером, выигравшим турнир три раза подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16) с испанской «Севильей». Три победы в Лиге Европы на счету итальянского тренера Джованни Трапаттони. Он становился победителем турнира с итальянскими «Ювентусом» (1977, 1993) и «Интером» (1991).