Сегодня «Спартак» и «Зенит» должны болеть за «МЮ». Финал ЛЕ влияет на посев наших клубов

В следующем сезоне от РПЛ в Лиге чемпионов сыграют «Зенит» и «Спартак». Чемпионы России отправятся сразу в группу, а «Спартаку» нужно пройти двух соперников, чтобы оказаться там же.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Финал, 26.05.2021, 22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -

На жеребьёвку повлияет сегодняшний финал Лиги Европы, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». В группе ЛЧ окажется одно свободное место, если выиграют англичане («МЮ» пробился в группу через чемпионат, в отличие от «Вильярреала»).

В случае победы «МЮ» освободившаяся путёвка в группу достанется третьей команде Франции. Изначально запланировано, что при жеребьёвке в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также топ-6 чемпионатов. Но в случае победы «МЮ» в первой корзине окажутся чемпионы топ-7 чемпионатов. РПЛ как раз считается седьмой лигой Европы по итогам прошлых пяти сезонов.

Таким образом, победа «МЮ» обрадует и «Монако» Головина (отправятся сразу в группу), и «Зенит», который попадёт не в третью корзину, а в первую. Кроме того, за «МЮ» имеет смысл поболеть и «Спартаку», если команда хочет стать сеянной при жеребьёвке третьего раунда квалификации ЛЧ.

Если ЛЕ возьмёт «Вильярреал», то в этом раунде сеянными клубами будут:

«Шахтёр» (79,000)

«Бенфика» (58,000)

«Монако» (36,000)

«Генк» (30,000)

Рейтинг «Спартака» составляет 18,500 балла. Это меньше, чем у «Локомотива» (31,000), «Краснодара» (34,500), ЦСКА (40,000) и «Зенита» (50,000).



Чтобы «Спартак» оказался сеяным, должны совпасть сразу несколько событий. Сначала нужна победа «МЮ» в Лиге Европы, а затем во втором квалификационном раунде должны уступить и «Селтик», и ПСВ. Тогда сеяными будут три клуба: «Шахтёр», «Генк» и «Спартак», а несеяными — три команды с более низким рейтингом, пришедшие из второго раунда.

Вот как выглядит путь представителей лиг ЛЧ на сегодня:



Второй раунд (Путь представителей лиг) — дальше пройдут три команды из шести.

«Селтик» (34,000)

ПСВ (29,000)

«Спарта» (17,500)

«Галатасарай» (17,000)

«Рапид» (17,000)

«Мидтьюлланн» (13,500)

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Третий раунд (Путь представителей лиг)

«Шахтёр» (79,000)

«Бенфика» (58,000) — *при победе «МЮ» в ЛЕ автоматически перемещается в раунд плей-офф (как «Краснодар» в этом сезоне)

(как «Краснодар» в этом сезоне) «Монако» (36,000) — *при победе «МЮ» в ЛЕ автоматически перемещается в группу ЛЧ

«Генк» (30,000)

«Спартак» (18,500)

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Раунд плей-офф (Путь представителей лиг) — две команды выйдут в группу ЛЧ

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Российские и украинские команды, скорее всего, снова разведут при жеребьёвке.