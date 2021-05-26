УЕФА объявил войну «Барсе», «Реалу» и «Ювентусу». Клубы исключат из Лиги чемпионов?

В чем дело

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» продолжают расплачиваться за нежелания выходить из проекта Суперлиги. 19 марта эти три клуба и еще 9 команд объявили о создании нового турнира, в котором будут принимать участие вместо Лиги чемпионов. Но проект провалился под давлением чиновников УЕФА и болельщиков, 9 из 12 клубов вскоре объявили о реинтеграции. Однако президенты «Реала» и «Ювентуса» Флорентино Перес и Андреа Аньелли стояли у истоков Суперлиги, а «Барселоне» просто очень нужны деньги, потому эти три клуба не спешат отказываться от проекта.

Само собой, все это очень не нравится УЕФА, который как может давит на клубы и старается подавить революционные настроения. 9 сразу вышедших из Суперлиги клубов («МЮ», «МС», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Интер» и «Милан») получили незначительные санкции — обязательство пожертвовать по 15 млн евро на развитие молодежного и массового футбола и удержание 5% дохода от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Клубы также согласились на штраф в 100 миллионов евро, если они попытаются снова сыграть в несанкционированной лиге, или на 50 миллионов евро, если нарушат другие обязательства перед УЕФА.

А вот отказавшиеся выходить из Суперлиги «Барсу», «Реал» и «Юве» ждут куда более серьезные санкции. 25 мая на официальном сайте УЕФА появилась новость, что ассоциация открывает дела в отношении этих трех клубов.

«После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против “Реала”, “Барселоны” и “Ювентуса” было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА», — информирует официальный сайт УЕФА.

Что грозит «Реалу», «Барсе» и «Ювентусу»

Сразу ряд испаноязычных источников сообщают, что УЕФА собирается исключить все три клуба из розыгрыша Лиги чемпионов в следующем сезоне. El Partidazo de COPE пишет, что помимо дисквалификации на них может быть наложен серьезный денежный штраф. Если УЕФА предпримет такие санкции, «Барселона», «Реал» и «Ювентус» обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Football Espana пишет, что в УЕФА уже определились с кандидатами, которые займут их места в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Это «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи», две испанские (вместо «Реала» и «Барсы») и один итальянский (вместо «Юве») клуб, которым немного не хватило для попадания в ЛЧ.

Чем это может закончиться

Скорее всего, УЕФА просто пытается припугнуть все три клуба. Параллельно с новостью о возбуждении дел в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» УЕФА опубликовал новость об увеличении выплат за участие в Лиге чемпионов. Увеличение не самое значительное, но УЕФА уже пошел навстречу клубам, требовавшим больше денег за их участие в турнире. Если «Реал», «Барселона» и «Ювентус» согласятся на условия УЕФА, то скорее всего их ждут те же карательные меры, что и других экс-участников Суперлиги. Если же нет, дело наверняка дойдет до Спортивного арбитражного суда. Скорее всего, так и будет, так как 8 мая все три топ-клуба на своих сайтах опубликовали заявления, в которых подчеркнули тяжелое финансовое положение и желание вести открытые дебаты с УЕФА:

«Мы хотим видеть уважительные дебаты, без абсолютно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона. Это является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье», — говорится в заявлении.

Если дело дойдет до CAS, то совсем необязательно, что УЕФА продавит свое решение. Два года назад ассоциация уже выписала двухлетний бан «Манчестер Сити» на участие в еврокубках. Тогда УЕФА дисквалифицировал английский гранд за нарушение финансового фейр-плей, но суд встал на сторону «Сити» и удовлетворил их апелляцию: «горожане» вернулись в ЛЧ, а штраф был сокращен с 30 до 10 млн евро.