«Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали совместное заявление после открытия УЕФА дисциплинарного дела

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» хотели бы выразить свое полное отторжение настойчивому принуждению, которое УЕФА применяет по отношении к трем из числа самых значимых организаций в мировом футболе, — говорится в заявлении. — Это тревожная позиция, которая представляет собой вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий по наказанию клубов-учредителей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

В связи с этим открытие дисциплинарного дела УЕФА не поддается осмыслению и является прямой атакой на верховенство права, которое мы, жители Европейского союза, создали демократическим путем. Такие действия — это прямое проявление неуважения к судам.

С самого начала проект Суперлиги продвигался с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках устойчивости и солидарности, особенно в нестабильной экономической ситуации, в которой сейчас оказались многие европейские клубы.

Вместо того, чтобы найти способ модернизировать футбол через открытый диалог, УЕФА ожидает, что мы выйдем из продолжающихся судебных разбирательств, которые ставят под сомнение их монополию на европейский футбол. «Барселона», «Реал» и «Ювентус», которым уже исполнилось более ста лет, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твердую готовность обсуждать, уважительно и посредством диалога, срочные решения, которые необходимы футболу в настоящее время.

Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха.

25 мая УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении трех клубов. Они ранее объявили об организации европейской Суперлиги и не заявили о выходе из нее. Другие девять клубов сообщили о прекращении своего участия в проекте и пришли к соглашению с УЕФА.