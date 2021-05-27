Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
Все события
Фоторепортажи
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
26Сборная России на чемпионате мира-2021
00:11 (мск), источник: Sport24

Кавани — 4-й игрок в истории Лиги Европы, забивший в обоих полуфинальных матчах и финале

26 мая в Гданьске проходит финальный матч Лиги Европы, в котором встречаются «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». После 90 минут счет равный — 1:1.

Наверх
Источник: AP 2021

Гол английского клуба в этой встрече на счету нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец забил в финале и обоих полуфинальных матчах одного розыгрыша Лиги Европы, став 4-м футболистом, кому удалось подобное. Ранее это проделывали Диего Форлан, Радамель Фалькао и Кевин Гамейро, сообщает Goal.

 В России школьница обвинила тренера по кикбоксингу в изнасиловании в своем кабинете
«Я очень рано узнала, что такое секс». Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как к ней приставал муж маминой подруги
Первая «сухая» победа России на ЧМХ. Не допустили новую сенсацию
Cначала флаг, теперь проигрыш британцам. Черная полоса Беларуси
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» сделали заявление в адрес УЕФА
Канаде надоело проигрывать на ЧМХ. У нее есть шансы на плей-офф
Победа Казахстана над немцами - возможный приговор для Канады
«Вильярреал» играет с МЮ в финале ЛЕ (трансляция)
«Нам перекрыли дыхание»: что пишут в Дании о матче с Россией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь