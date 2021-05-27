Кавани — 4-й игрок в истории Лиги Европы, забивший в обоих полуфинальных матчах и финале
26 мая в Гданьске проходит финальный матч Лиги Европы, в котором встречаются «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». После 90 минут счет равный — 1:1.
26 мая в Гданьске проходит финальный матч Лиги Европы, в котором встречаются «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». После 90 минут счет равный — 1:1.
Гол английского клуба в этой встрече на счету нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец забил в финале и обоих полуфинальных матчах одного розыгрыша Лиги Европы, став 4-м футболистом, кому удалось подобное. Ранее это проделывали Диего Форлан, Радамель Фалькао и Кевин Гамейро, сообщает Goal.