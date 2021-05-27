Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
Все события
Фоторепортажи
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

В матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено открыл счёт. На 30-й минуте после навеса со штрафного Морено от линии вратарской переправил мяч в ворота манкунианцев. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил гол в начале второго тайма. Кавани отличился после навеса с углового. Мяч к уругвайцу отскочил после серии рикошетов, и Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской.

В дополнительное время команды забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид Де Хеа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.

В полуфинале турнира «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ромы» (6:2, 2:3).

Читайте также
Вильярреал
1:1
По пенальти: 11:10Основное время: 1:1 (1:0)
Манчестер Юнайтед
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Первая «сухая» победа России на ЧМХ. Не допустили новую сенсацию
Сценарий для кино. В финале ЛЕ все решили пенальти от вратарей
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» сделали заявление в адрес УЕФА
Канаде надоело проигрывать на ЧМХ. У нее есть шансы на плей-офф
Победа Казахстана над немцами - возможный приговор для Канады
Конте покинул пост тренера «Интера» после победы в Серии А
«Нам перекрыли дыхание»: что пишут в Дании о матче с Россией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь