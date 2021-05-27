«Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

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Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено открыл счёт. На 30-й минуте после навеса со штрафного Морено от линии вратарской переправил мяч в ворота манкунианцев. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил гол в начале второго тайма. Кавани отличился после навеса с углового. Мяч к уругвайцу отскочил после серии рикошетов, и Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской.

В дополнительное время команды забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид Де Хеа.

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